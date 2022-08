Lily et Phil Collins sont-ils liés ? Comment l’actrice est passée de la fille d’un célèbre batteur à la star de “Emily in Paris”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans de la série Netflix de Lily Collins, “Emily in Paris”, pourraient être surpris d’apprendre que l’actrice est la fille du célèbre batteur Phil Collins. Le musicien a eu de nombreuses chansons à succès au cours de sa carrière de musicien comme “Do You Remember” et “In the Air Tonight”.

Les parents de Collins, Jill Tavelman et Phil Collins, ont divorcé en 1996 alors qu’elle n’avait que cinq ans. Après la séparation des deux, Collins a déménagé de Londres à Los Angeles pour vivre avec sa mère. Elle a publié un livre en 2017 intitulé “Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me”, dans lequel elle s’est ouverte sur sa relation avec son père.

“Parce que mon père était souvent absent, je n’ai jamais voulu faire quoi que ce soit qui le ferait rester absent encore plus longtemps”, a-t-elle écrit. “Je suis devenue très prudente sur ce que je disais et sur la façon dont je le disais, de peur qu’il pense que j’étais en colère ou que je ne l’aimais pas. Et la vérité est que j’étais en colère. Il me manquait et je le voulais là-bas.”

Elle a également parlé de la relation avec son célèbre père à Glamour Royaume-Uni en janvier 2020 lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà pensé à changer de nom de famille.

“Quand j’étais plus jeune, en essayant de commencer mon voyage dans le monde du divertissement, plusieurs personnes m’ont dit : ‘Eh bien, qu’est-ce qui te rend spécial ? Il y a tellement de frères et sœurs, de membres de la famille et de personnes différents. Pourquoi toi ?’ dit-elle.

“Je suis si incroyablement fière de ce que mon nom de famille représente, de ce que mon père a fait. Et je suis une fille incroyablement fière, mais je vais sur mon propre chemin, mon propre voyage. Je ne voulais pas changer mon dernier nom », a déclaré Collins.

Lily Collins a-t-elle un accent britannique ?

Même si Collins est née à Surrey, en Angleterre, elle a déménagé à Los Angeles avec sa mère après le divorce de ses parents à l’âge de cinq ans et l’accent ne lui est pas resté tout au long de sa vie d’adulte.

Elle a expliqué au Kelly Clarkson Show comment, lorsqu’elle était jeune et à l’école, ses camarades de classe se moquaient de son accent, alors elle a regardé “Peter Pan” encore et encore pour se débarrasser de son accent anglais. Finalement, son accent a disparu. Maintenant, en tant qu’adulte, elle dit qu’elle aimerait avoir encore l’accent qu’elle avait quand elle était plus jeune.

Lily Collins est-elle en couple ?

Collins est marié au réalisateur Charlie McDowell. Les rumeurs de leur relation ont commencé à l’été 2019 après s’être rencontrées sur le tournage de “Gilded Rage”. Ils ont officialisé leur relation Instagram cette année-là. En 2020, les deux se sont fiancés et en 2021, ils se sont mariés. Collins et McDowell n’ont pas d’enfants, mais ils ont adopté un chien ensemble en 2019.

Avant cela, elle était liée à Taylor Lautner, Zac Efron, Jamie Campbell Bower, Thomas Cocquerel, Chris Evans et Nick Jonas.

Dans quels films et émissions de télévision Lily Collins joue-t-elle ?

Le rôle décisif de Collins a été lorsqu’elle a joué Collins Tuohy, fille de Leigh Anne et Sean Tuohy (joué par Sandra Bullock et Tim McGraw) dans le film de 2009 “The Blind Side”. Le film est basé sur la vie du joueur de la NFL Michael Oher.

Quelques années plus tard, en 2011, elle a joué l’intérêt amoureux de Taylor Lautner dans “Abduction”. Après cela, elle a joué Blanche-Neige dans le film “Mirror Mirror” avec Julia Roberts.

En 2013, elle était dans le film basé sur le livre du même titre “The Mortal Instruments: City of Bones” qui mettait également en vedette Jamie Campbell Bower, avec qui Collins est sorti de temps en temps après s’être rencontré pendant le tournage du film.

En 2014, elle était dans “Love, Rosie”, puis dans “Rules Don’t Apply”, “To the Bone”, “Okja”, “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, “Tolkien”, “Inheritance, ” “Mank” et “Aubaine”.

Collins a également participé à l’émission télévisée “The Last Tycoon” où elle a joué Cecillia Brady et sa dernière émission télévisée, la série Netflix “Emily in Paris” où elle a joué le rôle principal d’Emily Cooper.