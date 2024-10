Lily et Audra prêtes à se venger

Pour l’épisode du lundi 14 octobre Les jeunes et les agitésles photos spoilers montrent que Lily et Audra sont prêtes à se venger. Ces images prévisualisent des moments intenses que vous ne voudrez pas manquer.

Scènes de la ville de Gênes

Billy (Jason Thompson) et Sally (Courtney Hope) passent du temps ensemble dans le parc. Ces deux-là se sont rapprochés et ils semblent tous deux intéressés par ce que dit l’autre. Sally a un cahier et un stylo. Est-ce une affaire, ou quelque chose de plus ?

Lily (Christel Khalil) a l’air incroyablement malheureuse alors qu’elle est assise dans le parc. Elle regarde sa tablette. Est-ce qu’elle lit un article ou parle-t-elle avec quelqu’un ? Elle n’était certainement pas contente d’apprendre que Victor (Eric Braeden) et Nikki (Melody Thomas Scott) l’avaient trahie à cause du Chancelier. Que va-t-elle faire ensuite ?

Eh bien, ensuite, Lily rencontre Devon (Bryton James) à Society. Même si nous ne sommes pas certains qu’il dira « Je vous l’avais bien dit » à voix haute, c’est certainement la vérité. Lily a l’air d’essayer de s’expliquer. Peut-être que Devon aura une place pour elle à Winters, mais sera-t-elle prête à le faire ?

Audra (Zuleyka Silver) et Nate (Sean Dominic) sont au club de jazz. Elle n’a pas l’air très satisfaite de ce dont ils parlent. Nous soupçonnons qu’elle lui fait savoir que Victor l’a virée. Va-t-il lui suggérer de travailler chez Winters ? Peut-être qu’Audra et Lily doivent faire équipe pour tenter de vaincre Victor.

Jack (Peter Bergman) et Diane (Susan Walters) ont une autre conversation tendue autour d’un café au Crimson Lights. Est-ce qu’il lui parle de sa confrontation avec Kyle (Michael Mealor) ? Ces deux-là pourront-ils aplanir leurs différences, ou cela les éloignera-t-il davantage ?

Enfin, Adam (Mark Grossman) a l’air abasourdi par ce que Chelsea (Melissa Claire Egan) lui dit à Crimson Lights. Va-t-elle donner une autre chance à leur relation ? Est-ce qu’il se passe quelque chose avec Connor (Judah Mackey) ? Découvrez tout cela dans le diaporama ci-dessous.