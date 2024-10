Lily Collins portait des baskets Salomon It avec une tenue élégante

Ce que j’aime dans les baskets « It », c’est qu’elles ont une durée de conservation plus longue que de nombreux autres articles It. Beaucoup de nos baskets It actuelles sont populaires depuis des années, y compris les baskets Salomon XT-6 GTX. Salomon est une entreprise française spécialisée entre autres dans les baskets de randonnée. Et pour une raison ou une autre, les baskets XT-6 de la marque ont été initialement conçues pour courir dans des conditions difficiles. Onze ans après leur création, ils sont toujours aussi populaires et se déclinent dans une multitude de combinaisons de couleurs. Et sans surprise, ils comptent de nombreux fans célèbres. L’une de ces fans est Lily Collins, qui les portait lors d’une promenade dans Londres.

Si vous pensiez que les Salomon étaient réservées à la randonnée, détrompez-vous. Collins vient de prouver que cela fonctionne même avec des tenues élégantes, en associant ses XT-6 entièrement blancs à un trench-coat, un blazer camel, une écharpe bordeaux et un pantalon noir ample. C’est une de ces paires de baskets dont on ne penserait pas qu’elles seraient assez polyvalentes pour être portées avec une tenue de randonnée et aussi une tenue élégante de trench-coat, mais hélas, Collins vient de prouver qu’elles le sont.

Les baskets Salomon XT-6 GTX ne sont pas très faciles à trouver, mais j’ai fait quelques recherches et je les ai trouvées dans plusieurs coloris que vous pouvez acheter. Continuez à faire défiler pour faire exactement cela.

(Crédit image : Splash News)

(Crédit image : Splash News)

À propos de Lily Collins : Salomon Baskets XT-6 en glace vanille/lait d’amande (200$); Sac Céline; Lunettes de soleil Cartier

Achetez les baskets Lily Collins

