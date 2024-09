Lily Collins partage les secrets de production d’« Emily In Paris »

Quelle est la chose la plus inhabituelle ou la plus mémorable que vous ayez mangée sur place ?

Je dirais qu’en fait, à Rome, j’ai mangé le meilleur affogato que j’ai jamais mangé. Les affogatos sont incroyables. Il faut donc la bonne glace et le bon café et ici, vous avez les deux. Et la combinaison des deux est la meilleure.

Selon vous, quelles sont les plus grandes différences entre les cultures française et américaine ?

Ooh, je pense que nous nous sommes penchés sur la première saison, où il s’agissait de travailler pour vivre et de vivre pour travailler. Je pense qu’il y a une réelle volonté, si vous voulez, dans la mentalité de chacun de travailler dans les deux endroits.

Mais il y a peut-être plus de « Ok, à cette heure de la journée, je pose mon téléphone et je me concentre simplement sur ce que je veux faire » et je désactive un peu plus le mode travail. [in French culture]ce que j’apprécie. Et aussi prendre plus de temps pour les repas, que ce soit un déjeuner ou un dîner. J’ai aussi l’impression que tout se passe un peu plus tard ici. Je n’ai aucun problème avec un dîner à six heures. Alors qu’ici, c’est plutôt : « On y va à neuf heures, 9 heures 30 » – je suis au lit ! Mais cela peut aussi être une question d’âge. Je suis sûr que lorsque j’avais 18 ans, j’étais d’accord avec ça. Mais maintenant, je me dis : « Faisons un plat spécial pour les lève-tôt. »

Après quatre saisons, à quel point êtes-vous impliqué dans l’histoire d’Emily ? Avez-vous pris des décisions influentes sur son arc narratif ?

J’ai certainement eu des conversations avec tous nos autres producteurs, le showrunner Darren (Star) et bien sûr les scénaristes et j’ai aidé à donner mon avis et mes réflexions.

Il y a aussi les choix de casting, qui sont pour moi l’une des choses les plus importantes quand on a affaire à l’alchimie avec les gens. Et aussi la façon dont on voit les changements d’Emily dans sa propre personnalité et vers quoi elle gravite le plus, et le fait d’être moi-même une téléspectatrice active d’autres séries et de comprendre les arcs des personnages et de savoir où je voudrais voir Emily aller ? Mais aussi qui est-ce que je veux voir à l’écran ? Et quel genre d’histoires est-ce que je veux raconter ?

Avez-vous déjà pensé : « Emily ne porterait pas ça » ? Ou vu quelque chose et pensé : « Emily DOIT porter ça » ?

J’ai fait les deux, mais quand je pensais que ce n’était pas quelque chose qu’Emily porterait, on m’encourageait à l’essayer quand même. Et puis je me disais : « Tu sais quoi ? J’avais tort. C’est parfait. » Tout est une question de coupe. Tout est une question de personnage. Et j’adore quand j’ai tort dans cette émission en matière de mode, parce qu’il s’agit avant tout de prendre des risques. Et je m’appuie vraiment sur l’esthétique de Marilyn (Fitoussi) et son génie, parce qu’on ne sait pas toujours ce qu’on veut dire par un cintre, vous savez ?