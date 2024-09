Lily Collins parle des looks inspirés d’Audrey Hepburn dans la saison 4 d' »Emily In Paris »

Lily Collins joue le rôle principal dans « Emily In Paris »

Lily Collins, qui joue le rôle d’Emily Cooper dans Emily à Paris a révélé laquelle des tenues de son personnage elle préférait.

Dans la nouvelle saison, Emily se rend à Rome dans les derniers épisodes et s’habille différemment de la façon dont elle le faisait à Paris. Révélant sa tenue préférée, Collins a déclaré Personnes, « Je pense qu’il y a une tenue dans les deux épisodes à la fin, qui était une jupe Elias vintage et une chemise à col blanc avec des chaussures plates et une petite écharpe. »

« J’ai eu l’impression que c’était un véritable départ pour Emily, avec une ambiance plus italienne, plus vacances et plus pratique avec des chaussures plates », a-t-elle poursuivi. « C’était tout simplement cinématographique. »

L’actrice a également révélé que ses tenues à Rome étaient inspirées de celles d’Audrey Hepburn dans Vacances romaines.

« [Part] 2 inclut le look Charade au sommet de la montagne, ainsi que Vacances romaines, évidemment », a-t-elle déclaré, faisant référence aux films d’Hepburn.

Cela survient alors que la co-star de Collin, Ashley Parks, a révélé à quel point elle était « stressée » lors du tournage de la performance nue dans l’épisode 8 de la saison 4.

Dans la scène, le personnage d’Ashley, Mindy, se produit au Crazy Horse, un cabaret parisien connu pour ses danseuses nues.

« C’était tellement stressant et si difficile à faire. Sans l’arrivée du chorégraphe Kyle Hanagami et de mon équipe autour de moi, je ne pense pas que j’y serais parvenue », a-t-elle déclaré à la publication.

Emily à Paris la saison 4 avec Lily Collins, Ashley Parks, Lucas Bravo, Lucien Laviscount et bien d’autres est diffusée sur Netflix.