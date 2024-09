Lily Collins parle de l’importance des moments de «dépression» dans la saison 4 d’«Emily in Paris»

Lily Collins a parlé de son personnage Emily Cooper dans la dernière saison de Emilie à Paris.

Collins a parlé du parcours émotionnel de son personnage dans la saison 4, selon PERSONNES revue.

Dans une interview avec le média, Collins a partagé qu’elle était heureuse de filmer des scènes où son personnage s’effondre enfin.

Elle a déclaré : « J’étais vraiment très heureuse qu’Emily ait enfin des moments pour faire une pause et s’effondrer, car il était important de montrer un côté plus vulnérable d’elle cette saison. »

« Comme il y avait tellement de choses qui lui étaient présentées, il y avait tellement de choses qu’elle pensait être vraies et qui n’étaient pas vraies », a ajouté Collins.

Dans la dernière saison, Emily Cooper fait face à une rupture avec le chef Gabriel, joué par Lucas Bravo, après s’être lassée d’être la troisième roue du carrosse dans sa relation compliquée avec Camille, qui attend son bébé.

Alors qu’elle doit faire face aux conséquences émotionnelles de la rupture, elle rencontre son ex, Alfie, dans l’espoir de les revoir, pour finalement découvrir qu’il est désormais avec quelqu’un d’autre. Cependant, cela conduit à l’un des grands moments de rupture de la saison pour elle.

Collins a apprécié l’opportunité de représenter la profondeur émotionnelle d’Emily, montrant que même des personnages forts comme elle peuvent se sentir perdus.

« Je pense qu’il est vraiment important de présenter Emily comme une personne très forte, capable et compétente, et en même temps, capable et capable de ressentir des émotions et de ne pas savoir ce qui se passe, car on ne peut pas avoir ses affaires en main tout le temps », a-t-elle déclaré.