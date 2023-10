Lily Colins, Kendall Jenner et Kate Middleton adorent ce mascara – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/BEI/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Emily d’Emily in Paris est toujours à l’écoute de sa mode et de sa beauté, alors quand Lily Collins a partagé son mascara préféré, nous savions que c’était la vraie affaire. Le mascara est l’un des produits de beauté les plus importants : si vous n’avez pas envie de porter d’autre maquillage, il a la capacité de donner vie à votre visage de manière naturelle et si vous avez un visage entièrement maquillé, du mascara rassemble tout votre look. Lily a partagé qu’elle se sentait « très éveillée d’un seul coup » du Mascara Hypnose de Lancôme tandis que sa maquilleuse, Aurélie Payen, racontait Style de la page six qu’elle « adore vraiment ce truc » – elle l’a même appliqué sur Lily toute la saison d’Emily in Paris !

Achetez le Mascara Hypnôse Lancôme à 33 $ sur Amazon aujourd’hui !

La brosse du mascara est soigneusement conçue pour garantir que vos cils sont couverts de la racine à la pointe, les épaississant et les allongeant instantanément. Il augmentera même le volume de vos cils six fois – il est également tellement modulable que vous pouvez décider à quel point vous voulez que vos cils soient spectaculaires. Quant aux ingrédients, il y a de la vitamine B5, qui aide le mascara à envelopper les cils sans bavures ni bavures. L’une des plus grandes tortures du mascara est l’agglutination – toujours impossible à éliminer – mais vous n’aurez pas à vous en soucier avec le mascara Hypnôse de Lancôme.

Lily n’est pas la seule célébrité à aimer ce mascara : le clan Kardashian-Jenner a également partagé son amour pour le produit. « C’est le seul que je porte quand je ne porte rien. Cela fonctionne vraiment pour moi », Kendall Jenner partagé avec E!. De plus, la famille royale adore même ce mascara ! Kate Middleton l’utilise comme mascara de prédilection, tandis que princesse DianaLa maquilleuse de Mary Greenwall a partagé dans une vidéo YouTube qu’elle avait également utilisé le mascara sur la défunte princesse.