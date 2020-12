Lily Allen et son mari David Harbour sont apparus de bonne humeur alors qu’ils profitaient d’une soirée romantique après l’assouplissement des mesures de verrouillage.

Les tourtereaux – qui se sont secrètement liés à Las Vegas en septembre – sont sortis pour manger un morceau au somptueux restaurant de Mayfair, Scott’s, mercredi.

La chanteuse de Not Fair, âgée de 35 ans, avait l’air sensationnelle en confectionnant une jolie robe à fleurs et des collants noirs.

Lily a également glissé ses mèches noires de signature dans une élégante up-do et a terminé son ensemble avec une paire de talons noirs.

David Harbour, de la renommée de Stranger Things, a opté pour un look décontracté et a associé une chemise à rayures avec un jean et des baskets.







(Image: Images GC)



L’acteur portait également un masque facial en quittant le restaurant de Londres.

La maman de deux enfants et son copain ont ensuite sauté dans un taxi en attente après leur sortie du soir.

Lily s’est également rendue sur les réseaux sociaux hier pour partager une photo du logo de Scott alors qu’elle appréciait sa soirée de rendez-vous.

La dernière sortie du couple est survenue peu de temps après avoir célébré le neuvième anniversaire de la fille de Lily, Ethel.







(Image: Images GC)









(Image: Images GC)



Il y a un peu plus d’une semaine, le musicien a donné aux fans un aperçu des célébrations d’anniversaire de la famille qui ont eu lieu à la maison pendant le verrouillage.

Lily a orné son salon avec une gamme de guirlandes lumineuses et a admis qu’elle était allée un peu de jambon dans les magnifiques décorations.

La romance florissante de Lily et David a été portée au niveau supérieur en septembre lorsqu’ils se sont mariés secrètement à Las Vegas.







(Image: Internet inconnu)



L’affaire privée a vu le couple prononcer ses vœux devant un imitateur d’Elvis à la chapelle de Graceland.

Les filles de Lily, Ethel et Marnie, sept ans, sont également venues à la cérémonie et elles ont ensuite dégusté des hamburgers à In n Out.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.