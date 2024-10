Lily Allen révèle combien elle gagne en vendant des photos de pieds sur OnlyFans – et c’est beaucoup !

La chanteuse de Smile, 39 ans, a révélé en juillet qu’elle avait créé un compte sur la plateforme pour vendre des photos de ses pieds.

« Imaginez être un artiste et avoir près de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, mais gagner plus d’argent en ayant 1 000 personnes abonnées à des photos de vos pieds. Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu », a répondu Allen.

Bien qu’elle n’ait pas fourni une description complète de ce qu’elle gagne avec Onlyfans, Allen facture 10 $ par mois pour un abonnement. Si elle a 1 000 abonnés, elle gagne 10 000 $ par mois sur la plateforme. Cela signifierait qu’elle gagne 120 000 $ par an, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné qu’elle continue de gagner de l’argent grâce à ses flux musicaux et à d’autres entreprises.

« Cela se termine au même endroit où cela commence – ce ne sont que des pieds », a ajouté Allen. « J’ai des directives très strictes. Et croyez-moi, ces gars sont tous dans mes DM pour me dire qu’ils veulent du contenu sur mesure et me demandent toutes sortes de trucs fous et je prends tellement de plaisir à dire : seulement des pieds, seulement des pieds. « .