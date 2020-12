Lily Allen a montré les résultats d’une greffe dure au gymnase.

La star récemment mariée avait l’air sensationnelle dans un ensemble de baskets de sport, un haut court révélateur et des leggings moulants.

Partageant le selfie miroir dans ses histoires Instagram, Lily a écrit qu’elle « y arrivait … »

Ce n’est pas la première mise à jour sur la santé de Lily.

En juillet, la chanteuse Smile a marqué toute une année de sobriété, partageant qu’elle se sentait « si reconnaissante pour [her] santé et bonheur. »

Publiant des clichés d’un endroit ensoleillé, à côté d’une soirée bien arrosée, Lily a exprimé sa fierté d’avoir fait 12 mois de sobriété.







Et elle a récemment noué le nœud avec l’acteur de Stranger Things David Harbour lors d’une cérémonie à Las Vegas présidée par un imitateur d’Elvis.

Lily a montré la magnifique bague en diamant sur son Instagram alors qu’elle présentait sa manucure le jour de son mariage.

Donnant aux fans un aperçu du grand jour, Lily a été stupéfaite dans une robe Dior blanche impeccable alors que l’imitateur d’Elvis lui donnait une sérénade avec son nouveau mari David.

Les nouveaux époux se sont mis dans des hamburgers avec les filles de Lily, Ethel et Marnie, qui semblaient être les seuls invités.







David a maintenant emménagé avec Lily et les deux filles, toutes les quatre s’enfuyant en Croatie cet été pour une escapade ensoleillée.

Et dans des scènes adorables, la fière maman Lily a filmé ses filles dansant avec leur nouveau beau-père à bord d’un bateau pendant leurs vacances.

Elle et David ont été pris ensemble lors d’un match des New York Knicks l’année dernière.

Lily a confirmé leur relation quand elle a partagé un cliché des bras musclés de David et l’a légendé: « Mine ».







Et en janvier de cette année, ils ont fait leurs débuts en couple sur le tapis rouge aux Screen Actors Guild Awards.

Expliquant comment elle et David se sont rencontrés, Lily a partagé qu’ils s’étaient rencontrés sur l’application de rencontres Raya.

En discutant avec le Sunday Times Styles Magazine à propos de leur premier rendez-vous, elle a révélé: « Nous sommes allés au Wolseley – je suis tellement chic! – et il y a cette table du milieu dans la section centrale qui se trouve sous une horloge, et je me souviens de l’avoir regardé, et ça m’a rappelé Leonardo DiCaprio dans ‘Titanic’, tu sais? Quand elle va le rencontrer sous l’horloge. »