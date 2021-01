Lily Allen a déclaré qu’elle envisageait de prendre de l’héroïne tout en soutenant sa collègue chanteuse Miley Cyrus en tournée.

Allen, 35 ans, a déclaré qu’elle avait réalisé qu’elle avait touché le fond en soutenant Cyrus lors de sa tournée 2014 à Bangerz.

Elle a déclaré à DJ Fat Tony sur son podcast The Recovery qu’elle s’était retrouvée sur la route en raison d’un manque d’argent suite à la naissance de ses enfants.

Elle a déclaré: « J’étais comme une pierre 14 et je ne me sentais tout simplement pas comme une pop star, alors j’ai commencé à prendre ce médicament appelé adderall, qui est comme la vitesse, pour perdre du poids, et je suis devenu accro à ce médicament parce qu’il m’a rendu invincible et je pourrais travailler de très longues heures et être tout ce que je devais être.

«Et puis j’ai fini en tournée en Amérique pour soutenir Miley Cyrus.

«C’était quand elle faisait la tournée Wrecking Ball et Bangerz et c’était une tournée hautement sexualisée.

« Je venais de passer les trois dernières années à pousser les bébés. Ça ne pouvait pas être moins ce que je ressentais. »

Allen a déclaré qu’elle n’avait pas joué un rôle de soutien auparavant, ajoutant: «Je soutenais cette fille qui était beaucoup plus jeune et plus attirante que je ne le ressentais et j’ai juste commencé à jouer de toutes sortes de façons.

«J’ai commencé à tromper mon mari et j’avais toujours vraiment bu de l’alcool pour me débarrasser de la drogue, puis j’ai réalisé que je me levais le matin et que je buvais ces mini bouteilles de vodka ou de whisky ou tout ce qui restait, sans le plus de drogues.

« Je pensais: » Je pense que j’ai un problème d’alcool « . Je me souviens avoir été à Los Angeles et avoir pensé: » Rien de tout ça ne marche plus. Peut-être que je devrais essayer l’héroïne « .

«Mais … j’avais été dans une scène où j’avais vu ce qui arrivait aux personnes qui consomment de l’héroïne, et je savais que lorsque cette pensée m’est venue à l’esprit, il était temps d’affronter mes démons, et c’était il y a environ cinq ans. Et J’ai commencé la récupération. «

Allen a déclaré qu’elle avait commencé à utiliser l’outil de récupération de la dépendance en ligne The Rooms, mais a ajouté: « Je suis devenue abstinente et à ce moment-là, je n’étais pas vraiment engagée dans le programme comme une chose à vie. Je voulais juste arriver à six mois, donc au moins je sais Je peux arrêter ça quand j’en ai besoin.

«À six mois, j’ai recommencé à boire et presque instantanément j’ai tout perdu. J’ai perdu mon mariage, j’ai perdu ma maison que j’avais travaillé pendant 10 ans pour acheter.

«Ma carrière a commencé à sombrer et j’ai perdu tous mes amis, je n’avais plus aucune de mes amitiés.

«J’étais si plein de ressentiment et tellement en colère tout le temps, j’ai vraiment senti que le monde me devait des choses et j’ai obtenu le résultat brut de l’affaire. Et cela a duré encore quatre ans, puis je me suis retrouvé à nouveau dans les chambres. «