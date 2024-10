Lily Allen gagne plus d’argent avec OnlyFans que Spotify

Compte tenu de la popularité de wikiFeet et des paiements dérisoires des plateformes de streaming, il était compréhensible que Lily Allen ait plongé son orteil dans les eaux d’OnlyFans pour publier des photos de pieds plus tôt cette année. Selon la chanteuse, cette décision a déjà porté ses fruits, puisque ses revenus mensuels provenant du site d’abonnement ont dépassé ses revenus Spotify.

Allen a partagé cette information en répondant à un utilisateur de Twitter qui l’avait interpellée pour avoir publié des photos de pieds. « Imaginez être [an] artiste et ayant près de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, mais gagnant plus d’argent grâce à l’abonnement de 1 000 personnes à des photos de vos pieds », a-t-elle écrit. « Ne détestez pas le joueur, détestez le jeu. »

Dans le tweet d’une personne aléatoire, ils ont écrit : « Imaginez être l’un des plus grands pop stars/musiciens d’Europe et ensuite être réduit à cela. »

L’artiste britannique a lancé ses OnlyFans en juillet après avoir abordé le sujet pour la première fois. Je vous manque? podcast. «J’ai une dame qui vient me faire les ongles», a-t-elle déclaré. «Ils m’ont informé que j’avais cinq étoiles sur WikiFeet, ce qui est assez rare. Mes pieds sont très bien notés sur Internet.

Spotify verse 0,003 $ par flux selon une récente estimation « généreuse », un montant qui devrait être réparti de plusieurs manières à moins qu’Allen ne soit propriétaire de ses publications et de ses masters. Sans connaître les répartitions et le total des flux d’Allen, il n’y a pas de moyen simple de deviner ses revenus à partir de 7,5 millions d’auditeurs mensuels.

Cependant, nous pouvons calculer que 1 000 abonnés OnlyFans payant 10 $ par mois totaliseraient 10 000 $. OnlyFans aurait pris 20 % des revenus des abonnementsce qui laisserait à Allen 8 000 $ par mois. Ce n’est pas une somme dérisoire pour un travail relativement peu important.

L’album le plus récent d’Allen, Pas de honteabandonné en 2018. Elle a publié un mémoire intitulé Mes pensées exactement cette même année.

