Lily Allen et David Harbour montrent leur maison de ville excentrique à Brooklyn

Écrit par Jacqui Palumbo, CNN

Deux ans et demi après que Lily Allen et David Harbour se soient mariés à Las Vegas en 2020 – avec un imitateur d’Elvis – le couple ouvre les portes de la maison de leurs rêves dans le quartier bordé d’arbres de Carroll Gardens à Brooklyn.

Leur demeure excentrique a fait la couverture du numéro de mars d’Architectural Digest, mettant en vedette le chanteur et acteur de “Stranger Things” se prélassant dans un salon vert verdoyant qui comprend un papier peint à fleurs, une lampe de palmier en bronze, un canapé en velours émeraude personnalisé et un royal 19th- lustre en cristal du siècle.

Le couple a embauché l’architecte d’intérieur Billy Cotton et l’architecte Ben Bischoff pour réviser la pierre brune à l’italienne de la fin du XIXe siècle, d’abord en revenant en arrière sur des décennies de rénovations qui avaient recouvert les moulures d’origine.

La maison de Lily Allen et David Harbour à Brooklyn mélange le royal, le vintage et le contemporain. La salle de bain principale se double d’un salon spacieux et lumineux. Crédit: Simon Watson/DA

À partir de là, ils ont transformé l’espace en mélangeant un mobilier orné et des couleurs vibrantes qui attirent le regard sur chaque détail des pièces. Avec l’architecture classique de style italien comme source d’inspiration – ainsi que l’histoire italo-américaine de la région – Cotton a déclaré à AD qu’il cherchait à concevoir l’espace “comme s’ils avaient hérité de la maison d’une nonna italienne loufoque au goût fabuleux”.

“J’ai toujours été intéressé par les intérieurs et j’ai toujours fait mes propres maisons. Mais c’était une grande entreprise et j’avais besoin d’aide”, a déclaré Allen. “Ensemble, Billy et moi avons essayé d’atteindre quelque chose d’étrange et de merveilleux.”

Des choix audacieux et non conventionnels

La pierre brune a une disposition inhabituelle, avec une salle de bain principale spacieuse sur le thème du jardin et de la dorure qui sert également de salon (elle est recouverte de moquette, avec les toilettes et la douche dans une pièce différente) et une chambre sans fenêtre rose flamant accessible uniquement par la salle de bain. La cuisine aux teintes plus neutres est la première pièce dans laquelle les invités entrent, tandis que le salon est vers l’arrière. Chaque chambre est thématique, de la tanière couverte de rayures tigrées à la salle de bain entièrement bleu bébé utilisée par les deux enfants d’Allen.

La cuisine et la salle à manger sont la première pièce dans laquelle les clients entrent. Crédit: Simon Watson/DA

“Lily est celle qui a vraiment donné le ton et dirigé le programme. Chaque fois que j’ai essayé de le rendre plus calme, elle a continué à pousser et à pousser pour plus”, a déclaré Cotton.

“Elle a une telle présence et une telle qualité de star, vous ne pouvez tout simplement pas l’imaginer vivre dans un endroit ennuyeux et conventionnel”, a-t-il ajouté.

L’architecte d’intérieur Billy Cotton voulait que l’espace donne l’impression qu’Allen et Harbour avaient “hérité de la maison d’une nonna italienne loufoque au goût fabuleux”. Crédit: Simon Watson/DA

Allen a expliqué qu’elle ne se soucie pas de la façon dont les choix de conception affectent la valeur de revente, en disant: “Nous voulons y vivre d’une manière qui fonctionne pour nous.” (Elle ne se soucie pas non plus que ses enfants appellent la propriété “la maison du clown”, a-t-elle noté, insistant sur le fait qu'”ils le disent de la manière la plus affectueuse”.)

L’espace inhabituel est loin de la maison avec laquelle Harbour a déclaré avoir grandi à Westchester, New York, juste au nord de la ville, ainsi que de son ancien loft Nolita. Mais il était heureux de laisser Allen prendre les devants avec son talent pour les couleurs vives et les associations inhabituelles.

“Je suis un garçon de banlieue de Westchester, donc je suis habitué à une esthétique plus intermédiaire”, a-t-il déclaré. “Mais j’aime que ma femme ait sa propre vision et n’ait pas peur de prendre des risques.”