Lily Allen dit qu’elle gagne plus d’argent en vendant des photos de ses pieds qu’en écoutant sa musique

Lily Allen a révélé qu’elle gagnait plus de revenus en publiant des photos de ses pieds sur OnlyFans qu’en diffusant sa musique sur Spotify.

En juin, la chanteuse de 39 ans a ouvert un compte sur la plateforme par abonnement qui ne présentait que des images de ses pieds. Vendredi, l’interprète de « Smile » a révélé que son activité parallèle était plus rentable que les redevances qu’elle perçoit en tant qu’artiste sur le service de streaming.

« Imaginez être un artiste et avoir près de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, mais gagner plus d’argent en ayant 1 000 personnes abonnées à des photos de vos pieds », a écrit Allen sur X, anciennement Twitter. « Ne déteste pas le joueur, déteste le jeu. »

Allen a fait cette révélation en répondant à un utilisateur de X qui avait fait un commentaire sur un autre message partagé par le chanteur.

Plus tôt vendredi, Allen a publié un lien vers son compte OnlyFans et a suivi avec un autre message. avec quatre photos de ses pieds.

« Je n’ai pas posté depuis un moment mais vous pouvez toujours consulter les archives », a-t-elle écrit à côté des clichés de pied.

« Imaginez être l’un des plus grands pop stars/musiciens en Europe et ensuite réduit à cela », a commenté un utilisateur de X.

Après avoir riposté au commentateur, Allen a répondu à un autre message partagé par le compte X de la société de médias Pop Crave.

La publication partageait un article de Billboard dans lequel le média rapportait qu’Allen gagnait un revenu substantiel grâce à ses flux Spotify.

« Lily Allen gagne environ 4 077 dollars par jour grâce à Spotify, selon un nouvel article de Billboard, ce qui équivaut à 1,4 MILLION par an », indique le message, qui comprend également une citation de l’histoire du site Web de musique.

« Avec 3 239 dollars destinés à l’enregistrement sonore pour le détenteur des droits d’auteur, 336 dollars de redevances mécaniques à l’éditeur, qui paie l’auteur-compositeur, et 503 dollars de redevances d’exécution aux organisations de droits d’exécution », indique la citation de Billboard.

Allen a contesté le rapport Billboard dans un commentaire sur le post de Pop Crave X.

« C’est incroyablement trompeur, mais je ne suis pas assez intelligent pour expliquer comment je gagne un infime pourcentage de ce qui est cité ici », a écrit le chanteur. « Vous n’aurez qu’à me faire confiance : le capitalisme néolibéral ne se soucie pas du fait que les artistes soient payés pour leur travail. »

Allen facture 10 $ par mois pour les abonnements à son compte OnlyFans. Elle a partagé 55 publications et sa mise en ligne la plus récente remonte au 27 septembre.

Dans un épisode de juin de son podcast « Miss Me », Allen a partagé que sa manucure l’avait informée que la chanteuse avait un score élevé sur WikifFeet, un site Web dédié à l’évaluation des pieds des célébrités.

« J’ai une femme qui vient me faire les ongles », a déclaré Allen, co-animatrice de « Miss Me », Miquita Oliver, dans un clip Instagram de l’épisode. « Ils m’ont informé que j’avais cinq étoiles sur WikiFeet, ce qui est assez rare. Mes pieds sont assez bien notés sur Internet.

« Elle a dit que je pourrais gagner beaucoup d’argent en vendant du contenu pour les pieds sur OnlyFans », a ajouté Allen. « Et je me dis ‘Pas non.' »

Allen a lancé son compte OnlyFans cet été.

Allen a révélé dans un épisode de « Miss Me » de juillet qu’elle avait lancé sa page OnlyFans où elle publiait exclusivement des photos et des vidéos de ses pieds.

Le Prix ​​​​Grammy La candidate a déclaré qu’elle avait des « directives strictes » concernant le contenu qu’elle partageait et qu’elle « l’appréciait vraiment ».

« Comment se sent votre mari ? Est-ce qu’il va bien ? » » a demandé Oliver, faisant référence au conjoint d’Allen, David Harbour, 49 ans.

La chanteuse a déclaré que son mari, David Harbour, pensait que ses OnlyFans étaient « géniaux ».

« Oui, c’est vrai. Il trouve ça génial », a déclaré Allen à propos de la star de « Stranger Things ». « Au début, il n’était pas excité, mais il disait : ‘Est-ce que c’est un problème pour toi ?’ Et je me suis dit : « Non, ce n’est absolument pas un problème », mais peut-être qu’il y a quelque chose dans l’élément de puissance qui est légèrement bizarre pour moi.

« Je pense que l’attention et le pouvoir seront toujours un problème pour toi », a plaisanté Oliver. « Et nous surfons en quelque sorte tous les deux. Alors, oui, je parie que vous passez un bon moment. »

