Lily Allen célèbre un mois sans fumée après avoir promis de renoncer définitivement à la cigarette.

Le chanteur, 35 ans, a partagé une série de clichés de retour après avoir abandonné l’habitude du tueur.

Elle s’est rendue sur Instagram pour présenter une série de photos passées d’elle-même en train de fumer alors qu’elle racontait aux fans son exploit.

Lily a écrit à côté de l’offre de médias sociaux: « Voici 10 photos de moi en train de fumer, vous en verrez moins car j’ai arrêté de fumer il y a 1 mois aujourd’hui !!!! »

La chanteuse se vouant de couper les cigarettes est un changement majeur dans son style de vie, car elle est souvent prise de lumières et n’a pas caché sa dépendance à la nicotine.









Les fans ont afflué vers la section des commentaires de l’article pour se réjouir de la star et la féliciter pour son premier mois sans fumée.

L’un d’eux a écrit: «Fier de toi! Arrêtez il y a cinq mois et cela a été difficile, alors sachez à quel point cela doit être difficile pour vous.

Une autre a demandé des mises à jour alors qu’elle s’engageait dans la refonte du style de vie, en écrivant: « Veuillez publier le contenu de vos progrès, vos hauts et vos bas et comment vous évitez les cigs. »















Et l’acteur Charlie Condou a écrit: « Bon travail Lil. »

Son vœu de santé intervient après que la chanteuse Smile a marqué une année entière de sobriété en juillet, partageant qu’elle se sentait « si reconnaissante pour [her] santé et bonheur. »

Elle a fait défiler sa silhouette svelte après des séances de gym qui l’ont laissée plus mince et en bonne santé que jamais plus tôt cette semaine.

















Au milieu d’elle un an et demi de changements de santé majeurs, Lily a également récemment noué le nœud avec l’acteur de Stranger Things David Harbour lors d’une cérémonie secrète à Las Vegas.

L’affaire privée a vu le couple prononcer ses vœux devant un imitateur d’Elvis à la chapelle de Graceland.

Les filles de Lily, Ethel et Marnie, sont également venues à la cérémonie et elles ont ensuite dégusté des hamburgers à In n Out.

David a maintenant emménagé avec Lily et ses deux filles.