Lily Allen a critiqué ses parents, affirmant qu’ils en voulaient à son succès et à la célébrité.

La chanteuse de 35 ans est la fille de l’acteur Keith Allen, qui a récemment joué dans le drame ITV The Pembrokeshire Murders, et elle a déclaré qu’il n’était pas heureux qu’elle ait eu « plus de succès que lui ».

Lily a dit qu’elle savait qu’elle allait être célèbre « quoi qu’il arrive », même si elle n’avait pas grandi avec un père aux yeux du public.

S’adressant au podcast The Recovery, Lily a révélé: « J’avais besoin d’être vue. J’avais passé toute ma vie à faire partie de cette scène de gens vraiment impressionnants et tout le monde ayant la priorité sur moi. »

Lily a affirmé que son père et sa mère, l’acteur Alison Owen, qui est productrice de films, « en voulait à mon succès » et

« a fait le sacrifice d'être vraiment parents parce qu'ils avaient des choses importantes à faire dans le monde ».







Elle a poursuivi: « En tant qu’enfant – vous savez – c’était une dynamique vraiment difficile à comprendre.

« Je pense que mes parents aussi … pas ma mère mais peut-être mon père … étaient comme … foutus de m’avoir en quelque sorte donné la courte paille quand j’étais enfant et contre toute attente, j’avais du genre du genre « f *** off » et fait encore mieux qu’eux. «

La chanteuse a analysé la situation et pense que ses parents ont pensé: « Ce n’est pas juste. Nous ne vous avons pas donné l’enfance que vous méritez et nous nous attendions à ce que vous échouiez en conséquence, mais ici, vous avez dépassé toutes nos attentes ».

Lily a ajouté: « Tout ce que je voulais, c’était une affirmation et des éloges et je ne l’ai même pas compris à l’époque.

«Je l'ai obtenu d'étrangers, mais pas des personnes auprès desquelles je le voulais. En fait, j'ai été accueilli par un peu de ressentiment de la part de ces personnes.







Quand Lily n’a pas reçu l’affirmation de ses parents, c’est alors qu’elle s’est tournée vers d’autres stimulants, disant qu’elle « m’a enterré la tête avec de la drogue et de l’alcool mais j’étais vraiment triste ».

Elle a poursuivi: « J’aime beaucoup mon père et je ne veux pas le blâmer et lui dire » haha ​​j’ai fait mieux que toi « ».

L’interview révélatrice a également vu Lily admettre qu’elle était accro à l’adderall tout en soutenant Miley Cyrus en tournée, car elle se sentait peu en sécurité tout en soutenant, affirmant que la chanteuse était « plus jeune et plus attrayante ».

Lily a déclaré: «Je me suis mariée quand j’avais 24 ans et j’ai eu un bébé et un bébé qui sont morts il y a dix ans ce mois-ci et ont eu deux bébés.

«Six mois après la naissance de mon plus jeune, nous avons manqué d’argent et avons dû reprendre la route. J’avais 14 ans et je ne me sentais pas du tout comme une pop star.

«J’ai commencé à prendre ce médicament appelé adderall qui est comme la vitesse pour perdre du poids, puis je suis devenu accro à ce médicament parce que cela me faisait me sentir invincible et que je pouvais travailler de longues heures.

Lily a ajouté: « Ensuite, j’ai fini en tournée en Amérique pour soutenir Miley Cyrus et c’était une tournée hautement sexualisée et j’avais passé les trois dernières années à pousser les bébés.

«Je soutenais cette fille qui était beaucoup plus jeune et plus attirante que ce que je ressentais et j’ai juste commencé à jouer de toutes sortes de manières.

