Lily Allen a parlé des mesures désespérées qu’elle a prises pour tenter de perdre du poids alors qu’elle était sur le point de partir en tournée.

La chanteuse de Not Fair, âgée de 35 ans – qui s’est secrètement mariée l’année dernière – réfléchissait à son cheminement vers la guérison sur un podcast aux côtés de DJ Fat Tony.

Au cours de sa conversation avec la star, Lily a parlé de son ancien style de vie festif et de la façon dont elle a finalement réussi à changer sa vie.

À un moment donné, la mère de deux enfants a révélé qu’elle avait pris Adderall pour tenter de perdre du poids alors qu’elle avait environ 14 pierres et était sur le point de partir en tournée avec Miley Cyrus.

«Je me suis mariée quand j’avais 24 ans et j’ai eu un bébé et un bébé qui sont morts il y a dix ans ce mois-ci et qui ont eu deux bébés», a-t-elle déclaré à DJ Fat Tony.

«Six mois après la naissance de mon plus jeune, nous avons manqué d’argent et avons dû reprendre la route. J’avais 14 ans et je ne me sentais pas du tout comme une pop star.

«Puis j’ai fini en tournée en Amérique pour soutenir Miley Cyrus et c’était une tournée hautement sexualisée et j’avais passé les trois dernières années à pousser les bébés.

Lily a poursuivi en expliquant qu’elle avait commencé à tromper son mari au moment où Sam Cooper avait commencé à consommer de l’alcool.

La chanteuse a demandé de l’aide et s’est inscrite en cure de désintoxication pour lutter contre ses dépendances.







Depuis, elle a changé sa vie et à l’été 2020 a marqué une année de sobriété.

