Lily Allen a parlé de coucher avec une star de la télévision à un «très jeune» âge – Célébrité

Lily Allen a révélé qu’elle avait eu un rendez-vous avec une star de la télévision quand elle était « très jeune »… ce dont elle ne se souvient pas avec tendresse.

La chanteuse née à Londres, 39 ans, a parlé de sa rencontre lors d’un épisode de son émission Je vous manque? podcast, qu’elle anime aux côtés de sa meilleure amie, la présentatrice Miquita Oliver.

Le duo discute de toutes sortes dans leur émission qui leur permet d’avoir un « rattrapage transatlantique » deux fois par semaine, et parlent souvent de l’actualité, du showbiz et, plus intéressant encore, de leurs expériences dans l’industrie.

Allen n’hésite pas à partager des histoires hilarantes de son passé coloré, comme ce qu’elle et Lindsay Lohan ont fait après une nuit sur les carrelages à Hollywood, ou le « sabotage » de son amitié avec Miquita en couchant volontairement avec la célébrité de sa meilleure amie. écraser.

Mais l’artiste a adopté une approche beaucoup plus sérieuse lorsqu’elle a réfléchi à sa liaison inappropriée (en son nom) avec un mec de la télé alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

Elle n’a pas nommé l’homme en question, mais elle a révélé qu’il avait des goûts musicaux assez discutables.

Sur le Je vous manque? épisode initialement diffusé en avril de cette année, Allen a expliqué : « Je ne vais pas dire le nom de cette personne, mais vous savez, cette star de la télévision avec qui j’ai couché quand j’étais très jeune ?

« Quand je suis allé à son hôtel, il a mis l’album Moby.

« Et je ne peux pas, si ça arrive, je me dis juste… c’était à cette époque-là et il pensait que c’était trop cool. »

Allen semblait également faire allusion à ce rendez-vous avec la star de la télévision dans son livre, Mes pensées exactementqui a été publié en 2018. Même si elle n’a pas directement confirmé qu’elle faisait référence à la même célébrité.

Lily Allen a parlé de son expérience dans un épisode de Miss Me ? podcast (Instagram/@lilyallen)

La chanteuse de « Smile » a expliqué dans ses mémoires qu’elle avait vu l’homme mystérieux participer à un match de football caritatif avant d’avoir des relations sexuelles dans son hôtel lorsqu’elle avait 14 ans.

Elle a écrit : « Après le match, la star de la télévision a laissé son équipement de football dans la voiture de mon père et j’ai été envoyée à son hôtel pour le lui rendre.

« Nous nous sommes donné rendez-vous au bar là-bas. Il m’a acheté quelques verres, puis m’a emmené dans sa chambre et a couché avec moi.

« J’avais 14 ans. Il en avait 19, mais pour moi, il ressemblait à quelqu’un d’une autre génération. Après, ça m’a fait drôle.

« Je savais que ce qui s’était passé n’était pas bien. »

Le père du chanteur est l’acteur gallois Keith Allen (MJ Kim/Getty Images)

Allen avait déjà parlé de la première fois qu’elle avait eu des relations sexuelles, ce qui avait amené son père, l’acteur gallois Keith Allen, à appeler la police.

La chanteuse a expliqué qu’elle profitait d’un voyage au Brésil avec sa famille lorsqu’elle a rencontré un homme appelé Fernando et qu’elle a fini par passer la nuit avec lui.

Mais alors qu’elle s’endormait dans sa chambre et oubliait de rentrer furtivement avant que son père ne s’en rende compte, Keith fut complètement paniqué et conclut hâtivement que sa fille s’était noyée.

Allen a expliqué: « Mon père s’est réveillé le lendemain, est allé me ​​voir et je n’étais pas dans la pièce et il y avait une panique totale.

« Je me suis réveillé, j’ai quitté la chambre de Fernando et je suis sorti et c’était littéralement comme un épisode du drame brésilien Le projet de loiil y avait des policiers partout.

« Et mon père était en morceaux, ils avaient trouvé un T-shirt qui ressemblait au T-shirt que je portais accroché à une brindille sur la plage et ils pensaient que je m’étais noyé.

« Donc, je n’ai plus eu de relations sexuelles pendant un moment. Et je n’ai certainement pas cédé cette information, je ne me suis pas dit ‘Oh désolé papa, je venais de perdre ma virginité avec un jeune de 21 ans appelé Fernando’. «

Depuis 2020, Allen est marié à Choses étranges vedette David Harbour.

Le couple s’est enfui à Las Vegas lors d’une cérémonie à laquelle participaient également les deux filles d’Allen, Ethel, 12 ans, et Marnie, 11 ans, qu’elle partage avec son premier mari, Sam Cooper.