Lilly Singh partage une photo avec Diljit Dosanjh, déclare « Punjabiyan de Connect »

C’était une réunion de deux artistes emblématiques du Pendjab lorsque le chanteur et acteur Diljit Dosanjh a rencontré vendredi la comédienne et YouTuber Lily Singh. Le duo a partagé les photos sur Instagram, s’appréciant mutuellement pour le travail qu’ils font et reconnaissant la chaleur partagée par la diaspora pendjabi. Ancienne animatrice de A Little Late avec Lilly Singh, la femme de 32 ans a partagé une photo où elle a été vue avec une pop-star punjabi au look pimpant. Le YouTuber a mentionné dans la légende: « Vous savez, @diljitdosanjh est un vrai quand il arrive après deux jours de tournage non-stop, peu importe l’heure, juste pour dire » quoi de neuf « . » Diljit avait l’air un peu fatigué sur la photo, cependant, il est resté fidèle à son engagement de rattraper un autre artiste du Pendjabi qui a réussi à se démarquer dans l’ouest. La légende de Lilly disait plus loin : « Punjabiyan de connect (Connexion des Pujnabis) De plus, il n’y a rien que je ne ferai pas pour voir cet homme gagner encore plus. Quelle force. La musique pendjabi à l’univers. Si vous ne le savez pas, sautez une fois sur Apple Music/Spotify/le wifi de votre voisin et voyez ce qui se passe. Diljit Dosanjh, vous pourrez me remercier plus tard lorsque vous ferez du bhatka (squats) trois chevilles (boit) avec votre Nana Ji (moi).

Pendant ce temps, Diljit a également partagé la même photo sur son compte Instagram et a apprécié Lilly pour son travail. La légende de Diljit pour la photo disait: « Nous sommes très fiers de vous @lilly.Punjabi Kudi Te Hollywood ch Apna Ghar, Apni Mehnat Naal.. Kisey Di Sifarish Te Ni. (Une fille punjabi et sa maison à Hollywood ont gagné avec son propre travail et la recommandation de personne).” L’acteur explique en outre pourquoi il avait l’air si fatigué alors qu’il écrivait en pendjabi qu’il était occupé par son programme de tournage pendant deux jours consécutifs, mais il ne pouvait manquer une réunion pendjabi pour rien au monde.

Commentant la publication Instagram de Diljit, Lilly a écrit : « La rencontre pendjabi miss ni kardeeee, (les Pendjabis ne manquent pas les rencontres) merci Ji ! Vous manquez à Scarbro.

Diljit sortira bientôt son nouvel album de musique intitulé Moon Child Era.

