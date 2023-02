Lilly Singh fait danser Hailey Bieber sur Kaho Naa Pyaar Hai, les fans veulent maintenant voir Justin Bieber le faire

La célèbre YouTubeuse canadienne Lilly Singh alias Superwoman a laissé ses fans nostalgiques, alors qu’elle faisait danser l’épouse, mannequin et influenceuse de Justin Bieber, Hailey Bieber, sur la chanson titre de Hrithik Roshan-Ameesha Patel avec Kaho Naa Pyaar Hai.

Lilly a collaboré avec Hailey et elle a honoré son émission de chat. Après le tournage, Lilly a fait une bobine sur Kaho Naa Pyaar Hai et a fait danser Hailey sur les airs du hit-parade. L’expression de Lilly à la fin de la vidéo est “trop ​​mignonne” pour ses followers. Elle a posté la vidéo avec la légende : “Quand tu te fais un nouvel ami… mais c’est aussi un mannequin époustouflant comme hiiiii @haileybieber PS : tu t’es éclaté à tourner ton émission et à devenir ton nouveau Canadien préféré.”

Voici la vidéo







Dès que Lilly a partagé la vidéo, plusieurs de ses followers sont devenus gaga de leur collaboration. Un utilisateur a écrit : “Si nous voyons Justin faire cela, tous les Indiens perdront leur merde ensemble.” Un autre utilisateur a écrit : “Oh mon Dieu, je n’aurais jamais pensé voir Hailey danser sur Bollywood !! Merci de toujours inclure votre culture où que vous alliez !” L’un des internautes a ajouté : “LA SEULE CHOSE NÉCESSAIRE À INTERNET ÉTAIT HAILEY BIEBER DANSANT SUR UNE CHANSON INDIENNE.” Un autre internaute a ajouté : “C’est dingueyyyyyyy !! Le crossover qu’on ne savait pas qu’on voulait @haileybieber sur une chanson de Bollywood woohooo !!”

L’un des utilisateurs a fait l’éloge de Lilly et a écrit: “Faites confiance à Lilly pour faire danser n’importe qui sur des airs bolly.” Un autre adepte de Lilly a ajouté : “C’EST JUSTE ABSOLUMENT LÉGENDAIRE !! HAILEY B DANSE AVEC LE ROI ET LA REINE DE NOTRE ENFANCE.” L’un des utilisateurs a ajouté : “Euh, je pense que vous avez en fait réussi à dépasser la vidéo originale de cette chanson, c’est-à-dire BEAUCOUP, venant d’un fan inconditionnel de Hrithik.”