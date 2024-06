Lilly remporte l’approbation du NICE pour le tirzépatide dans le traitement de l’obésité – avec un piège

Un peu moins d’un an après qu’Eli Lilly ait obtenu la bénédiction de l’organisme de surveillance britannique de la valeur des médicaments pour le tirzépatide dans le diabète de type 2, l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins (NICE) est revenu avec une approbation dans le domaine de l’obésité.

Cependant, cette fois, le feu vert de l’organisation s’accompagne de quelques réserves.

Dans le projet de lignes directrices publié mardi, NICE signé sur le tirzépatide de Lilly pour aider les adultes à gérer le surpoids et l’obésité tout en modifiant leur régime alimentaire et en faisant de l’exercice. Cette approbation ouvre la voie à la couverture du tirzépatide par le National Health Service (NHS) d’Angleterre.

Cela dit, la recommandation du NICE ne couvre qu’un sous-groupe de personnes obèses. Plus précisément, l’organisme de surveillance des coûts des médicaments a approuvé le tirzépatide chez les patients présentant un indice de masse corporelle (IMC) initial d’au moins 35 kg/m2 et au moins une comorbidité liée au poids. Les directives du NICE sont plus strictes que la proposition de Lilly selon laquelle le gouvernement couvrirait le médicament chez les patients ayant un IMC d’au moins 30 kg/m2, ce qui, selon le NICE, ne constituerait pas une utilisation efficace des ressources du NHS.

Le médicament de Lilly est approuvé sous le nom de Mounjaro pour le traitement de l’obésité et du diabète de type 2 aux États-Unis, le tirzepatide porte le surnom de Zepbound pour l’obésité et Mounjaro pour le diabète.

Pour justifier sa décision, le NICE a souligné des preuves cliniques montrant que le Mounjaro, ainsi que des changements dans le régime alimentaire et l’exercice physique, étaient plus efficaces pour aider les patients à perdre du poids que les seuls changements de régime alimentaire et d’exercice. De plus, le médicament de Lilly pourrait être plus efficace que le sémaglutide injectable GLP-1, rival de Novo Nordisk, selon des analyses indirectes fournies par Eli Lilly, a souligné le NICE.

Néanmoins, le NICE a averti qu’il existe un « niveau élevé d’incertitude » autour de son calcul coûts-avantages. Le groupe a notamment fait part de ses inquiétudes concernant les effets à long terme du traitement de Mounjaro et l’impact d’un IMC auparavant plus élevé sur les résultats à long terme pour les patients. En outre, NICE a noté que son approbation est risquée étant donné le grand nombre de personnes au Royaume-Uni qui pourraient finir par prendre du Mounjaro pour les aider à gérer leur poids.

Les experts ont été satisfaits de la décision du NICE, tout en notant que le coût du tirzépatide pourrait poser problème.

Alors que des médicaments comme Mounjaro aident à réduire les risques de développer des « complications pénibles et coûteuses » comme le diabète de type 2, les crises cardiaques et l’insuffisance rénale, « leur coût constitue un défi financier immédiat à une époque où les budgets du NHS sont serrés », Stephen O’Rahilly, MD, directeur de l’unité des maladies métaboliques du Conseil de recherche médicale à l’Université de Cambridge, a déclaré: cité au Centre des médias scientifiques.

Le feu vert du NICE en matière d’obésité marque la deuxième approbation de l’organisme de surveillance pour le tirzépatide après un accord dans le diabète de type 2 en septembre. À l’époque, le NICE avait noté que la plupart des patients diabétiques de type 2 ne maîtrisaient pas leur maladie avec les traitements existants.

Cette approbation est probablement une bonne nouvelle pour Eli Lilly après que le NICE ait rejeté le médicament en juin dernier, arguant qu’il avait besoin de plus de preuves sur l’efficacité clinique et la rentabilité du tirzépatide.

Aux côtés des homologues respectifs de Novo Nordisk pour le diabète et l’obésité, Ozempic et Wegovy, Mounjaro et Zepbound de Lilly ont acquis une intense popularité auprès du grand public grâce à leurs effets de réduction de poids.

Au premier trimestre 2024, Mounjaro ramené à la maison Un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars, tandis que Zepbound, approuvé aux États-Unis en novembre, a généré environ 517 millions de dollars.