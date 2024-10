Lilly Ledbetter, icône de la bataille pour l’égalité salariale aux États-Unis, est décédée à 86 ans

Lilly Ledbetter, une ancienne directrice d’usine de l’Alabama dont le procès contre son employeur a fait d’elle une icône du mouvement pour l’égalité salariale et a conduit à une législation historique sur la discrimination salariale, est décédée à 86 ans.

La découverte par Ledbetter du fait qu’elle gagnait moins que ses homologues masculins pour faire le même travail dans une usine de Goodyear Tire & Rubber Co. en Alabama a conduit à son procès, qui a finalement échoué lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué en 2007 qu’elle avait également déposé sa plainte. en retard.

Le tribunal a statué que les travailleurs doivent intenter une action en justice dans les six mois suivant la première réception d’un salaire discriminatoire – dans le cas de Ledbetter, des années avant qu’elle n’apprenne la disparité par une lettre anonyme.

Deux ans plus tard, l’ancien président américain Barack Obama a signé la loi Lilly Ledbetter Fair Pay Act, qui donne aux travailleurs le droit de poursuivre en justice dans les 180 jours suivant la réception de chaque chèque de paie pour discrimination, et pas seulement le premier.

« Lilly Ledbetter n’a jamais voulu être une pionnière ou un nom connu. Elle voulait juste être payée comme un homme pour son travail acharné », a déclaré Obama dans un communiqué lundi.

« Lilly a fait ce que tant d’Américains avant elle ont fait : fixer des objectifs élevés pour elle-même et encore plus pour ses enfants et petits-enfants. »

L'ancien président américain Barack Obama a signé la loi Lilly Ledbetter Fair Pay Act, qui donne aux travailleurs le droit de poursuivre en justice dans les 180 jours suivant la réception de chaque chèque de paie pour discrimination, et pas seulement le premier. (Susan Walsh/Associated Press)

Ledbetter est décédée samedi d’une insuffisance respiratoire, selon un communiqué de sa famille cité par le site d’information de l’Alabama AL.com.

Ledbetter a continué à faire campagne pour l’égalité salariale pendant des décennies après avoir remporté la loi qui porte son nom. Un film sur sa vie mettant en vedette Patricia Clarkson a été présenté la semaine dernière au Festival international du film des Hamptons.

Un héritage durable

En janvier, le président américain Joe Biden a marqué le 15e anniversaire de la loi portant le nom de Ledbetter avec de nouvelles mesures visant à réduire l’écart salarial entre les sexes, notamment une nouvelle règle interdisant au gouvernement fédéral de prendre en compte le salaire actuel ou passé d’une personne pour déterminer son salaire.

Ledbetter et d’autres défenseurs sont depuis des années frustrés par le blocage d’initiatives plus globales, notamment le Paycheck Fairness Act, qui renforcerait la loi sur l’égalité de rémunération de 1963.

Le sentiment d’urgence parmi les défenseurs s’est accru après qu’un rapport annuel du Bureau du recensement américain a révélé le mois dernier que l’écart salarial entre hommes et femmes s’était élargi pour la première fois depuis 20 ans.

En 2023, les femmes travaillant à temps plein aux États-Unis gagnaient 83 cents par dollar par rapport aux hommes, contre 84 cents en 2022.

Même avant cela, les défenseurs étaient frustrés du fait que l’amélioration de l’écart salarial était en grande partie au point mort au cours des 20 dernières années, alors que les femmes progressaient dans les postes de direction et obtenaient des diplômes universitaires à un rythme plus rapide que les hommes.

L’écart salarial persiste

Les experts affirment que les raisons de cet écart persistant sont multiples, notamment la surreprésentation des femmes dans les secteurs les moins bien rémunérés et la faiblesse du système de garde d’enfants qui pousse de nombreuses femmes à abandonner leur carrière dans les années où leurs revenus sont les plus élevés.

En 2018, au plus fort du mouvement #MeToo, Ledbetter a écrit un article d’opinion dans le New York Times détaillant le harcèlement auquel elle a été confrontée en tant que directrice de l’usine Goodyear et établissant un lien entre le harcèlement sexuel au travail et la discrimination salariale.

« Elle était infatigable », a déclaré Emily Martin, responsable des programmes au National Women’s Law Center, qui a travaillé en étroite collaboration avec Ledbetter.

« Elle était toujours prête à prêter sa voix, à se présenter pour faire une vidéo, à écrire un éditorial. Elle était toujours prête à partir. »

Ledbetter était directrice de l’usine Goodyear à Gadsden, en Alabama, et y travaillait depuis 19 ans lorsqu’elle a reçu une note anonyme indiquant qu’elle était nettement moins payée que trois de ses collègues masculins.

Lilly Ledbetter se joint aux manifestants opposés au candidat de Donald Trump à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, devant la Cour suprême des États-Unis, à Washington, le 22 août 2018. Ledbetter a continué à faire campagne pour l’égalité salariale pendant des décennies après avoir remporté la loi qui porte son nom. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Elle a intenté une action en justice en 1999 et a initialement obtenu 3,8 millions de dollars américains en arriérés de paiement et en dommages-intérêts auprès d’un tribunal fédéral. Elle n’a jamais reçu l’argent après avoir finalement perdu son procès devant la Cour suprême.

Bien que la loi qui porte son nom ne traite pas directement de l’écart salarial entre hommes et femmes, Martin a déclaré qu’elle créait un précédent important « en garantissant que nous n’avons pas seulement la promesse d’un salaire égal dans les livres, mais que nous avons un moyen de faire appliquer la loi ». « .

« Elle est vraiment une source d’inspiration en nous montrant qu’une défaite ne signifie pas qu’on ne peut pas gagner », a déclaré Martin. « Nous connaissons son nom parce qu’elle a perdu, et elle a perdu gros, et elle n’a cessé de revenir et a continué à travailler jusqu’au jour de sa mort pour transformer cette perte en gains réels pour les femmes à travers le pays. »