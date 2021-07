Lilly King nage vers l’argent en brasse

L’athlétisme est enfin prêt à commencer aux Jeux olympiques de Tokyo, avec les premières rondes de qualification qui débuteront vendredi. Aux Jeux de 2016 à Rio, les États-Unis ont dominé tous les pays avec 32 médailles en athlétisme.

Quatre épreuves de médailles seront disputées dans la piscine. La double médaillée d’or olympique Lilly King, qui a remporté le bronze au 100 mètres brasse féminin plus tôt cette semaine, a remporté l’argent lors de la finale du 200 brasse, tandis que sa coéquipière Annie Lazor a obtenu le bronze. Un peu plus tard, Ryan Murphy cherche à défendre le titre de 200 dos qu’il a remporté à Rio.

Les équipes américaines de basket-ball et de football féminin seront également de retour. Sue Bird and Co. affrontera le Japon en match de groupe, et ce sera une revanche de la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 lorsque l’USWNT affrontera les Pays-Bas en quart de finale olympique.

TOKYO – L’Américaine Lilly King a remporté l’argent au 200 mètres brasse féminin vendredi matin, terminant deuxième derrière la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker, qui a établi un record du monde en 2:18,95.

King a terminé à 0,97 de seconde derrière Schoenmaker. L’Américaine Annie Lazor, compagne d’entraînement de King dans l’Indiana, a remporté le bronze.

King a remporté une médaille de bronze au 100 brasse lundi, terminant derrière sa coéquipière alaskienne Lydia Jacoby, qui a remporté l’or. King a balayé les 100 et 200 poitrine à Rio il y a cinq ans.

TOKYO — L’Américain Caeleb Dressel a nagé le temps le plus rapide des demi-finales du 100 mètres papillon hommes vendredi, établissant un record olympique en 49,71 secondes.

Kristof Milak, de Hongrie, a terminé deuxième en qualification pour la finale de samedi, terminant en 50,31 secondes.

Dressel a remporté sa première médaille d’or olympique individuelle jeudi, au 100 libre. Il a remporté en 47,02 secondes, un record olympique et le temps le plus rapide au monde cette année.

— Christine Brennan

La séquence de médailles d’or consécutives de l’équipe américaine en aviron dans le huit féminin s’est terminée vendredi à Tokyo. Le bateau américain avait remporté des médailles d’or lors des trois Jeux olympiques précédents, mais a failli remporter une médaille en finale.

Le Canada a remporté l’or avec un temps de 5:59.13, la Nouvelle-Zélande a remporté l’argent en 6:00.04 et la Chine a remporté le bronze en 6:01.21. L’équipage américain a terminé quatrième avec un temps de 6:02.78, dépassant l’Australie et la Roumanie.

Pendant ce temps, les Américains ont terminé quatrièmes dans la finale du huit masculin alors que la Nouvelle-Zélande a remporté la médaille d’or avec un temps de 5:24.64. L’Allemagne a remporté l’argent et la Grande-Bretagne a terminé avec un peu plus d’une seconde d’avance sur le bateau américain pour le bronze.

Sydney McLaughlin, alors âgée de 17 ans, a foulé la piste à Rio de Janeiro en tant que plus jeune athlète d’athlétisme américain depuis 1976 à participer aux Jeux olympiques. Le phénomène adolescent avait un potentiel énorme mais peu d’attentes. Elle a terminé cinquième de sa demi-finale et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale olympique du 400 mètres haies féminin.

Quelle différence quatre, plus une année supplémentaire, peuvent faire.

La jeune femme de 21 ans est désormais la seule femme de l’histoire à courir sous les 52 secondes du 400 mètres haies féminin. Alors qu’elle se prépare pour ses deuxièmes Jeux olympiques et ses premiers en tant que propriétaire du record du monde et favorite prohibitive, McLaughlin entre à Tokyo comme l’une des athlètes clés inaugurant une nouvelle ère de l’athlétisme aux États-Unis.

« C’est une période folle, tellement de changement. Je pense que c’est vraiment important et vraiment cool d’en faire partie. C’est une sorte de nouvelle vague et une sorte de nouvelle génération », a déclaré McLaughlin. « C’est en quelque sorte repousser les limites autant que possible. »

— Tyler Dragon

Les vidéos de la famille de Suni Lee réagissant au gymnaste remportant une médaille d’or olympique dans le concours général sont rapidement devenues virales sur Twitter, avec d’autres olympiens, célébrités et téléspectateurs à la maison applaudissant aux côtés de la joyeuse famille de Lee.

« Réaction en or pour un moment en or », a tweeté le compte olympique de NBC jeudi, à côté d’une vidéo d’une salle bondée de la famille et des amis de Lee la regardant terminer à la première place des Jeux de Tokyo.

Lee a répondu jeudi aux images, qui ont reçu des millions de vues, appelant ses proches « les personnes pour lesquelles je fais tout cela ».

« JE VOUS AIME TOUS, » elle a partagé.

Son père, John Lee, a déclaré à l’émission « TODAY » après sa victoire que leur famille retenait leur souffle pendant qu’elle concourait.

« Il n’y a pas de mots qui peuvent exprimer cela en ce moment », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, de retour dans sa ville natale de Saint Paul, Minnesota, le maire de la ville Melvin Carter et le gouverneur du Minnesota Tim Walz déclarent tous deux vendredi « Sunisa Lee Day » en son honneur.

— Marina Pitofsky

TOKYO – À tout le moins, Tennys Sandgren est honnête sur la position dans laquelle il se trouve comme le dernier espoir du tennis américain pour éviter d’être exclu de la tribune des médailles à ces Jeux olympiques, quelque chose qui ne s’est pas produit depuis 1920, quand aucun Américain entré dans le tournoi.

« Pour être juste, nous ne devrions probablement même pas jouer », a déclaré Sandgren, se référant à lui-même et à son partenaire de double Austin Krajicek, qui n’a fait l’équipe américaine que parce que les hommes américains les mieux classés ont décidé que jouer un événement ATP 250 à Atlanta semaine serait une meilleure utilisation de leur temps.

Mais peu importe comment ils ont réussi ici, Sandgren et Krajicek pourraient très bien repartir avec une médaille de bronze. Ils affronteront les Néo-Zélandais Marcus Daniell et Michael Venus vendredi pour la troisième place.

Et pourtant, Sandgren comprend aussi bien que tout le monde que beaucoup de fans de tennis – beaucoup de fans de tennis américains – le soutiendront activement pour qu’il perde vendredi.

— Dan Wolken