L’illustration médicale s’appuie sur les connaissances de l’anatomie, de la biologie cellulaire, etc.

« Les illustrateurs médicaux dessinent ce qui ne se voit pas, observent ce qui n’a jamais été fait et en parlent à des milliers de personnes sans dire un mot. » Pendant des décennies, ce slogan est apparu sur le site et des documents imprimés de la Association des illustrateurs médicaux. Bien que l’association n’utilise plus ce slogan, il constitue toujours une description précise de la profession.

Je dessine ce qui ne peut pas être vu et regarde ce qui n’a jamais été fait au quotidien depuis plus de 30 ans, et j’apprends à mes élèves à faire de même.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie exactement et comment cela améliore-t-il la médecine ?

Vous avez peut-être entendu l’adage : « Une image vaut mille mots ». Dans le même esprit, les illustrateurs médicaux utilisent des images pour enseigner des concepts scientifiques complexes. En tant que célèbre illustrateur médical Frank H. Netter une fois dit, les images « éliminent le besoin pour le conférencier ou l’auteur de traduire en mots ce qu’il a en tête et pour l’auditeur ou l’étudiant de traduire ces mots en une image mentale ».

Une riche histoire de l’illustration

L’utilisation d’illustrations pour communiquer des informations médicales a une longue histoire, remontant au moins à l’Egypte ancienne et prospère à la Renaissance. Le travail des anatomistes du XVIe siècle Giacomo Berengario da Carpi et André Vésale a créé un précédent pour l’utilisation d’illustrations détaillées pour enseigner l’anatomie, une pratique qui se poursuit encore aujourd’hui.

La prolifération des atlas d’anatomie illustrés à la Renaissance a coïncidé avec l’acceptation généralisée de dissection de cadavres. Les premières dissections humaines connues ont été réalisées au troisième siècle avant JC. La pratique était interdite tout au long du Moyen Âge mais est redevenue courante aux XIIIe et XIVe siècles.

Dans les années 1500, les dissections, généralement celles de criminels exécutés, étaient devenues un spectacle public. La demande de corps a finalement dépassé l’offre de condamnés exécutés, conduisant à des pillages de tombes et même à des meurtres.

En plus de représenter l’emplacement et les caractéristiques d’objets tels que des organes, les illustrations décrivaient des événements se produisant au fil du temps, comme la progression d’une maladie ou les étapes d’une intervention chirurgicale. Des générations de chirurgiens ont appris de nouvelles procédures grâce à des atlas chirurgicaux méticuleusement illustrés. Un des premiers exemples, l’œuvre classique de William Harvey du XVIIe siècle «Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus” représente la direction du flux sanguin dans les veines de l’avant-bras.

Aujourd’hui, les chirurgiens peuvent pratiquer une procédure des centaines de fois utiliser la réalité virtuelle avant de l’essayer sur un vrai patient. Les textes modernes de physiologie et de pathologie comprennent d’innombrables illustrations du corps, non seulement au niveau anatomique, mais également au niveau cellulaire et moléculaire. Ces représentations de voies et d’interactions complexes sont si précieuses que de nombreuses revues scientifiques exigent désormais que les articles incluent un résumé graphique ou une illustration unique résumant le contenu de chaque article.

Les illustrateurs médicaux utilisent des outils et une formation spéciaux pour visualiser des choses qui sont normalement cachées à l’œil nu.

Tous les illustrateurs médicaux formés professionnellement étudier l’anatomie humaine globale, notamment la dissection d’un cadavre, pour visualiser les structures internes du corps. Les illustrateurs utilisent également l’imagerie médicalecomme le scanner et l’IRM, pour reconstruire le corps en trois dimensions.

Au niveau cellulaire, les illustrateurs médicaux doivent comprendre comment utiliser techniques de microscopie pour trouver des références pour des représentations précises des structures cellulaires.

Les objets à la plus petite échelle – les atomes et de nombreuses molécules – sont plus petits que la longueur d’onde de la lumière visible. Cela signifie qu’ils sont en dessous de la limite théorique de ce qui peut être vu, même avec le microscope optique le plus puissant. Les chercheurs déterminent donc expérimentalement les structures des molécules en utilisant des techniques telles que Cristallographie aux rayons X et spectroscopie de résonance magnétique nucléaire plutôt.

Les illustrateurs médicaux apprennent à localiser et à récupérer des données sur la structure des molécules à partir de sites tels que le Banque de données sur les protéines RCSB. Ils utilisent également une multitude de logiciels de visualisation pour les restituer en 3D.

Les illustrateurs médicaux des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont utilisé ces techniques pour créer le célèbre image du coronavirus à pointes rouges qui est devenu viral pendant la pandémie.

Se préparer à une chirurgie complexe

Évidemment, on ne peut pas vraiment regarder quelque chose qui n’a jamais été fait. Mais les illustrateurs médicaux peuvent aider à conceptualiser de nouveaux processus et techniques avant qu’ils ne deviennent réalité.

Par exemple, ils pourraient illustrer comment un médicament expérimental pourrait théoriquement fonctionner avant d’être testé. De même, les illustrations peuvent être essentielles dans la planification pré-chirurgicale, comme pour la séparation des jumelles siamois Abbigail et Isabelle Carlsen à la clinique Mayo en 2006. près de 6 000 images radiographiques, les illustrateurs médicaux de la clinique ont réalisé cinq illustrations détaillées de l’anatomie des jumeaux. Ils ont même généré des modèles imprimés en 3D, notamment de leur foie commun.

Les illustrations ont été essentielles à la formation des 70 chirurgiens, infirmières et techniciens impliqués dans ce cas. Ils ont également servi de feuille de route pour une opération chirurgicale finalement réussie, accrochés aux murs de la salle d’opération pendant l’intervention.

Pour dessiner ce qui ne se voit pas et regarder ce qui n’a jamais été fait, les illustrateurs médicaux ont besoin d’une formation spécialisée. La plupart des illustrateurs médicaux en Amérique du Nord sont formés dans des centres accrédités programmes de maîtrise. Les étudiants acceptés doivent avoir une solide formation scientifique et un portfolio démontrant des compétences exceptionnelles en dessin.

Une fois inscrits au programme, leur formation scientifique se poursuit avec une combinaison de cours de neuroanatomie, d’embryologie, d’histologie, de biologie cellulaire, de pathologie et d’immunologie. Les cours spécialisés en observation chirurgicale et en visualisation cellulaire et moléculaire comprennent également un contenu scientifique important.

Les étudiants reçoivent une formation approfondie en infographie, y compris la modélisation et l’animation 2D et 3D, les médias interactifs, la réalité virtuelle et augmentée, ainsi que la conception de jeux éducatifs et d’applications mobiles. Les cours mettent également l’accent sur les principes du design pour créer des visuels efficaces.

Les illustrateurs médicaux apprennent à tenir compte du niveau d’éducation de leur public. Les illustrations destinées à éduquer un enfant diagnostiqué avec une leucémie seraient très différentes de celles destinées à l’oncologue traitant la maladie.

De nombreux illustrateurs médicaux recherchent une certification pour devenir un illustrateur médical certifié, qui reconnaît la compétence professionnelle. La poursuite de la certification nécessite une formation continue dans les sciences biomédicales, les techniques artistiques et les pratiques commerciales.

Toute cette éducation et cette formation sont essentielles pour garantir que les illustrateurs médicaux communiquent des informations scientifiques complexes avec précision et clarté. J’aime considérer les illustrateurs médicaux comme des enseignants : nous instruisons avec des images.

James A. Perkins est professeur distingué d’illustration médicale au Rochester Institute of Technology.