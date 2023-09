L’illustrateur s’en tient au roman graphique du journal d’Anne Frank qui a fait virer un professeur du Texas

Comme ça arrive7h33L’illustrateur s’en tient au roman graphique du journal d’Anne Frank qui a fait virer un professeur du Texas

L’artiste qui a illustré une adaptation graphique du journal d’Anne Frank a été choqué d’apprendre que celui-ci avait joué un rôle dans le licenciement d’un enseignant du Texas.

« Je suis vraiment désolé d’avoir participé d’une manière ou d’une autre à compromettre les moyens de subsistance de quelqu’un », a déclaré David Polonsky. Comme ça arrive hôte Nil Köksal. « C’est inquiétant. »

Néanmoins, Polonsky dit qu’il se tient prêt Le Journal d’Anne Frank : L’Adaptation Graphique, un livre très apprécié par la critique, publié en 2017 pour rendre les célèbres mémoires de l’adolescente victime de l’Holocauste plus accessibles à un jeune public.

Six ans après sa publication, le livre est devenu le centre d’une tempête politique dans plusieurs districts scolaires américains en raison de l’inclusion de passages précédemment censurés sur la sexualité de Frank.

« Je dois admettre que je m’attendais à ce qu’il y ait des réticences sur ces éléments spécifiques à certains endroits », a déclaré Polonsky. « Mais je ne m’attendais pas à ce que cela vienne spécifiquement des États-Unis – et en fait uniquement des États-Unis. »

« Elle n’est pas une mascotte de l’Holocauste »

Frank était une adolescente juive d’origine allemande qui tenait un journal détaillé pendant les deux années où elle et sa famille se cachaient pendant l’occupation nazie des Pays-Bas.

Elle est morte dans un camp de concentration nazi et ses paroles ont été publiées à titre posthume en 1947 dans le best-seller international Le journal d’une jeune fillelargement connu sous le nom de Journal d’Anne Frank.

Mais le livre omet plusieurs passages du journal de la jeune fille, dont un dans lequel elle décrit les organes génitaux masculins et féminins.

Dans un passage omis, elle pense que les nus féminins lui font ressentir un sentiment « d’extase ». Dans une autre, elle se souvient avoir essayé de convaincre une amie qu’ils devraient se regarder les seins – et lorsqu’elle a été repoussée, elle a pensé à vouloir l’embrasser.

Lorsque le Fonds Anne Frank, la fondation qui détient les droits d’auteur sur le journal de Frank, a commandé pour la première fois l’adaptation du roman graphique, Polonsky a déclaré que lui et l’écrivain Ari Folman pensaient qu’il était important d’inclure les éléments précédemment censurés.

« Nous avons accepté ce défi parce que nous pensions qu’il était important de garder cette histoire vivante et aussi de dépeindre Anne comme un être humain à part entière », a-t-il déclaré. « Elle n’est pas une mascotte de l’Holocauste. Elle n’est pas un symbole. Nous pensons qu’il est important de la représenter comme une jeune écrivaine compliquée.

Anne Frank a été vue en train d’écrire à un bureau en avril 1941. Les passages du journal de l’adolescente sur sa sexualité naissante et son attirance pour les femmes ont été omis de la publication originale du Journal d’une jeune fille, mais ont ensuite pris vie dans une adaptation de roman graphique. (Fondation Anne Frank/Associated Press)

En illustrant ces pages plus sensibles, Polonsky dit avoir pris grand soin de s’assurer que rien n’était trop explicite pour les jeunes lecteurs.

Les réflexions de Frank sur les vagins sont illustrées par un tourbillon en noir et blanc, inspiré des célèbres fleurs vaginales de la peintre Georgia O’Keefe, a-t-il déclaré. Lorsque Frank réfléchit à des nus féminins, Polonsky la représente en train de se promener dans un jardin entouré de sculptures grecques.

«Je me suis inspiré du monde d’Anne. Elle aimait vraiment l’art et les sculptures grecques », a-t-il déclaré. « J’ai décidé de montrer les nus à travers des sculptures classiques en marbre, ce qui, il y a six ans, je pensais que ce serait une chose courante et pas trop controversée. »

Et pendant les six premières années, le livre était disponible, mais il ne l’était pas. Mais cette année, tout a changé.

Ces pages du Journal d’Anne Frank : L’adaptation graphique, publié par Penguin Random House au Canada, ont suscité la controverse dans les districts scolaires du Texas et de Floride. Ils illustrent des passages du journal original de Frank qui ont été omis du Journal d’une jeune fille. (Soumis par David Polonsky)

En avril, un lycée de Floride a sorti le livre de ses étagères après que le chef d’un groupe de défense conservateur l’ait contesté, affirmant qu’il minimisait l’Holocauste.

Il a ensuite été retiré des bibliothèques d’un district scolaire du nord du Texas en août.

Et ce mois-ci, un enseignant d’un collège du Texas a été licencié après avoir lu des passages dans une classe de 8e annéeselon KFDM, une filiale de CBS et Fox.

Ari Folman, à gauche, et David Polonsky, à droite, ont adapté le journal d’Anne Frank en roman graphique, désormais interdit dans plusieurs écoles américaines. (Fonds Anne Frank/Panthéon)

Mike Canizales, porte-parole du district scolaire indépendant de Hamshire-Fannett, a refusé de commenter directement la situation, mais a partagé un courriel avec CBC, que le district a, selon lui, envoyé aux parents des élèves de huitième année le 15 septembre.

« Comme vous le savez peut-être, suite à des inquiétudes concernant le choix des programmes d’études dans le cours de lecture de votre élève, un enseignant suppléant anime le cours depuis mercredi », peut-on lire.

« Le district est actuellement en train d’afficher le poste afin de trouver le plus rapidement possible un enseignant à temps plein de haute qualité. Pendant cette période de transition, nos administrateurs et notre équipe pédagogique fourniront un soutien et un suivi accrus dans les cours de lecture pour assurer la continuité de l’enseignement.

Nous apprécions votre confiance et votre partenariat alors que nous travaillons tous vers l’objectif commun de sauvegarder l’environnement éducatif de votre enfant.

« La pornographie d’Anne Frank »

Cette décision intervient dans le cadre d’une surveillance intense aux États-Unis sur ce qui constitue un matériel de lecture approprié pour les mineurs. Plusieurs États, dont le Texas et la Floride, ont adopté des lois restreignant l’accès aux livres figurant dans les programmes scolaires et dans les bibliothèques.

En conséquence, l’American Library Association affirme que le pays a connu un nombre record de tentatives d’interdiction et de restrictions de livres, la grande majorité des plaintes visant des ouvrages traitant de la race, du sexe ou de l’orientation sexuelle.

Texas, dit l’ALA, en tête de liste des tentatives d’interdiction de livres en 2022.

Amy Manuel, mère de jumeaux de 8e année dans la classe du Texas où l’adaptation d’Anne Frank a été lue, a déclaré à KFDM : « Je n’aime pas qu’ils bousculent tous [these] des choses sexuellement explicites dans la gorge de mes enfants.

Dans une interview accordée à la Jewish Telegraphic Agency plus tôt cette année, Le représentant de Floride Randy Fine, un républicain, a qualifié le graphique d’« antisémite » et de « pornographie d’Anne Frank ».

Interrogé sur les remarques de Fine, Polonsky a déclaré : « Je ne peux tout simplement pas prendre cela au sérieux. »

« Je pense que cela fait partie de ce genre de débat hyper houleux qui n’a rien à voir avec des choses réelles, des intentions réelles, des personnes et des idées », a-t-il déclaré. « C’est juste ce genre de théâtre et je n’en fais tout simplement pas partie. »