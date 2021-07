L’illustrateur Anand Radhakrishnan, basé à Mumbai, remporte le prestigieux prix Eisner

L’artiste visuel et illustrateur basé à Mumbai, Anand Radhakrishnan, a remporté le Will Eisner Comic Industry Award la semaine dernière. L’artiste indien a remporté le prix du meilleur peintre/artiste multimédia (art d’intérieur) pour son travail dans le roman graphique de l’auteur britannique Ram V, Blue In Green. Radhakrishnan a partagé le prix avec un autre coloriste britannique, John Pearson.

S’adressant à l’Indian Express, Radhakrishnan a déclaré que recevoir le prix était « vraiment agréable ». Parlant de son travail, l’artiste de 32 ans a déclaré qu’il en avait fini avec le livre à la même époque l’année dernière et qu’il avait tendance à se désengager de ses projets dès qu’ils sont terminés. La seule fois où Radhakrishnan les revisite, c’est quelques années plus tard pour s’autocritiquer. Mais l’artiste a déclaré que c’était agréable d’être validé par une si grande organisation.

Connus sous le nom d’Oscars de la bande dessinée, les prix portent le nom de la légende du roman graphique Will Eisner. Le caricaturiste américain est connu pour ses œuvres phares telles que The Spirit et A Contract with God. Les prix se composent de 32 catégories allant du meilleur écrivain au meilleur lettrage ainsi qu’un prix du détaillant Spirit of Comics. Lors des Eisner Awards, les lauréats du Eisner Hall of Fame et du Bob Clampett Humanitarian Award sont également annoncés. Le prix humanitaire est nommé d’après la renommée de Clampett de Looney Toons.

Décrivant sa dernière œuvre primée, Ramakrishnan a déclaré que le protagoniste de Blue In Green se considérait comme un musicien raté. La bande dessinée dépeint une histoire où l’on doit abandonner quelque chose pour pouvoir accomplir de plus grandes choses.

Radhakrishnan a déclaré à la publication que lui et Ram étaient des collaborateurs de longue date et avaient également travaillé sur d’autres projets. L’artiste a mentionné que leur carrière avait commencé à peu près au même moment.

Radhakrishnan avait fait la couverture de son premier livre auto-édité intitulé Black Mumbai, après quoi, le duo a réalisé un autre livre intitulé Graffity’s Wall, qui était à nouveau basé à Bombay. Le thème des deux projets était centré sur la musique.

