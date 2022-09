L’illusionniste David Blaine terrifie Jimmy Fallon en “mangeant” un bol de clous et en crachant une grenouille

L’artiste d’illusions David Blaine a fait un numéro sur l’animateur de The Tonight Show Jimmy Fallon avec une cascade de mangeurs d’ongles. Connu pour entreprendre des cascades aussi risquées, Blaine a apparemment mangé un bol plein de clous, laissant Fallon sidéré. Au début, Blaine commence à engloutir les ongles comme on le ferait avec un bol de pop-corn – ce n’est pas grave. La caméra zoome sur son visage, et comme le maître filou qu’il est, il n’y a aucune indication visible d’un tour de passe-passe. Il demande alors à Fallon de pousser sa narine. Il se livre, et sort un clou.

Blaine continue à cracher un certain nombre de clous par la bouche ainsi que les narines. Si vous pensiez que la meilleure partie de l’astuce était terminée, vous voudrez peut-être vous asseoir. Le showstopper n’est pas encore arrivé. Après avoir créé une certaine tension, Blaine, qui semble soudainement avoir de l’eau dans la bouche, recrache une grenouille entière et vivante. La caméra vous montre même la grenouille coassant, imperturbable.

“Il va avoir des problèmes à la sécurité de la TSA”, a commenté le comédien Pete Lee. “La grenouille est un acteur rémunéré”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “Ces ongles avaient l’air trop cuits et insuffisamment assaisonnés”, a déclaré un autre. “Qu’est-ce qui se passe ici dans la mélodie magique et merveilleuse de la sorcellerie Twisted Metal Helen Keller?” demanda encore un autre.

Blaine est connu pour ses performances risquées d’endurance. Ses principales cascades incluent s’enfermer dans un bocal à poissons, se piéger dans un bloc de glace pendant deux jours à Times Square et se tenir librement au sommet d’un mince et haut pilier pendant 35 heures à New York. Sa première cascade a été «enterrée sous terre» dans un cercueil de verre pendant sept jours et nuit. Il a été placé sous un réservoir rempli d’eau de 3 tonnes ne survivant que sur les liquides. Il a effectué cette tâche en 1999 à Manhattan, New York.

Il a également exécuté une cascade de «noyé vivant», où il a vécu dans l’eau, rempli la sphère pendant une semaine. Il a été placé à l’intérieur du réservoir avec les tubes nécessaires attachés pour l’eau et la nutrition. Le défi a pris fin alors qu’il retirait le tube à oxygène et tentait de battre le record d’apnée de 8 minutes et 58 secondes, ce qu’il a échoué, retiré à 7 minutes. La cascade a eu lieu au Lincoln Center de New York en 2006.

