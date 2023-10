L’illusion d’optique d’un chat « coupé en deux » déroute Internet

Une illusion d’optique féline a laissé les internautes perplexes cette semaine.

Photographié dans la cuisine, l’un des trois chats semble avoir été coupé en deux. Partagée sur le sous-reddit r/confusing_perspective de Reddit, où elle compte plus de 30 000 votes positifs, la photo présente les chats Chalupa Batman (Lou), Rafi et Stevie Janowski.

Le propriétaire Chris White et sa fiancée, Danielle, vivent avec les trois chats à Greensburg, en Pennsylvanie, où Danielle a pris la photo, avant de réaliser ce qu’elle avait capturé.

« J’étais en train de leur offrir des friandises et Danielle en a profité pour essayer de prendre une photo d’eux trois ensemble, cela correspondait parfaitement », a déclaré White. Semaine d’actualités.

L’image déroutante du chat qui a laissé les internautes se gratter la tête. Il présente les chats Chalupa Batman (Lou), Rafi et Stevie Janowski.

u/thewhitedevil42/Reddit



Alors que tout semble normal vu de gauche, c’est Stevie, le chat à l’extrême droite, qui rend l’image un peu déroutante à l’œil.

Avec une patte en avant, la perspective donne l’impression qu’elle a été ajoutée au bord de l’image par la suite.

Ce n’est pas la première fois qu’une image d’animal déroutante attire l’attention virale. Comme l’animal qui regardait par la fenêtre et qui était salué comme l’ultime « Dieu-chat », ou l’illusion d’optique qui donnait l’impression qu’un chien avait été décapité.

« Immédiatement après qu’elle m’a montré la photo, je savais qu’elle prendrait une perspective déroutante », a déclaré White. « C’était tellement parfaitement aligné. J’étais juste content que d’autres personnes trouvent aussi que c’était une image sympa. »

Le subreddit r/confusing_perspective compte 1,9 million de membres et héberge certaines des images les plus étranges et les plus déroutantes qu’Internet puisse offrir.

La photo déroutante du chat était en effet le complément parfait au subreddit et a incité des centaines de personnes à commenter et à partager leurs réactions.

« En fait, cela m’a pris une seconde », a déclaré Gabriele1966. « Soigné! »

Heureusement, l’utilisateur KamenRiderAegis a expliqué : « Le chat de droite semble faire partie d’une photo différente qui a été coupée en deux et collée sur celle-ci. »

Alors que Gone-lost-girl a écrit : « Ça me fait mal au cerveau. »

« Cool shot », a déclaré Technical-Plantain25. « Ça ressemblait vraiment à une épissure là-bas. »

Un autre utilisateur de Reddit a plaisanté en disant que la photo était « une perspective déroutante », et un commentateur a déclaré: « Et ils sont sur le point de sortir l’album le plus populaire de l’année. »

Bien sûr, comme toutes les illusions, tout est question de perspective, et tout le monde ne peut pas voir l’étrangeté de l’image. Certains commentateurs se sont demandé ce qu’ils étaient censés voir.

« Je ne vois que trois chats. J’aimerais pouvoir en profiter comme le suggèrent d’autres commentaires, mais je vois juste une photo normale », a déclaré Magiceb, et le chat voyageur a accepté et commenté : « Je ne vois pas ce qui ne va pas. »

Avez-vous des vidéos ou des photos drôles et adorables de votre animal de compagnie que vous souhaitez partager ? Envoyez-les à [email protected] avec quelques détails sur votre meilleur ami et ils pourraient apparaître dans notre gamme d’animaux de compagnie de la semaine.