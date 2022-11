L’illumination du sapin de Noël de Merritt annulée pour des raisons de sécurité

La décision intervient après plusieurs fusillades et exécutions de mandats de perquisition au cours de la semaine dernière

Merritt Country Christmas Week a décidé d’annuler la cérémonie d’illumination de l’arbre en raison de problèmes de sécurité.

L’événement allait marquer le début de la très attendue semaine de Noël champêtre.

La ville habituellement calme a connu plusieurs incidents impliquant des forces tactiques et une forte présence policière au cours de la semaine dernière, y compris une forte présence policière dans le centre-ville de la ville plus tôt dans la journée.

Il y avait également une forte présence policière le 20 novembre, lorsque la police a exécuté un mandat de perquisition dans le bloc 2600 de Granite Avenue. Des flashs et un haut-parleur auraient été utilisés.

Le 19 novembre, trois hommes ont été arrêtés et accusés de prise d’otage avec une arme à feu et d’entrée dans une maison sans excuse légitime.

Plus tôt dans la semaine, la police a répondu aux informations faisant état de plus de 100 coups de feu tirés dans la vallée de Nicola le 15 novembre.

Le 18 novembre, la police se trouvait dans le pâté de maisons 2100 de Priest Avenue après que d’autres coups de feu auraient été tirés, ce qui, selon la police, était lié à la fusillade du 15 novembre.

Plus tard dans la journée du 18 novembre, la GRC a fermé le bloc 1700 de l’avenue Nicola et des flash bangs ont été déployés.

On ne sait pas si tous les incidents sont liés.

La GRC de Merritt n’a fourni aucune mise à jour supplémentaire pour le moment.

