L’Illinois Valley Youth Choir accueillera le concert du 10 décembre au lycée La Salle-Pérou – Shaw Local

L’Illinois Valley Youth Choir organisera un concert public à 16 h le samedi 10 décembre à l’auditorium Matthiessen du lycée La Salle-Pérou, 541, rue Chartres.

L’admission est de 4 $ pour les adultes, de 3 $ pour les élèves de la maternelle à la 12e année et gratuite pour la prématernelle et les plus jeunes. L’auditorium est accessible aux handicapés. Il y aura une réception de cookie après la représentation.

L’Illinois Valley Youth Choir a été créé en 1981 en tant que débouché pour les enfants talentueux de la région de l’Illinois Valley. Les répétitions hebdomadaires mettent l’accent sur le développement de la musicalité et de la technique vocale tout en interprétant une grande variété de littérature musicale de haute qualité. Les enfants développent de saines habitudes vocales, de la confiance, de l’autodiscipline et une meilleure compréhension de la musique. La chorale basée sur les frais de scolarité est ouverte aux garçons et aux filles de la troisième à la huitième année. Les garçons doivent avoir des voix inchangées. Des bourses sont disponibles.

Les membres de la chorale sont Brynlen Bock, Maddy Boyer, Olivia Boyer, Xitlali Colon, Mary Craven, Cora Dempsey, Caidin Garncarz, Marielle Grivetti, Kailey Harper, Quinn Holly, Adelea Huber, Bryn Kamphaus, Alison Kiefel, Jayden Kissinger, Madeline Kramer, Kennedy McCollom , Mae Meyer, Libby Mize, Kendyll Oberholz, Nolan Parker, Aliyah Peterson, Andi Peterson, Ollie Ribas, Cora Roether, Reuben Roether, Gabby Smith, Michaela Smith et Ruby Stash. La chorale est dirigée par Jenilyn Roether et accompagnée de Matt Makeever.