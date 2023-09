L’Illinois Valley Symphony Orchestra ouvrira la saison de concerts 2023-24 le 30 septembre – Shaw Local

L’Illinois Valley Symphony Orchestra a annoncé le calendrier de sa saison de concerts 2023-24.

L’IVSO présentera une série de cinq concerts qui explorent les différentes façons dont la musique s’inspire et inspire les autres.

« La musique peut être excitante et exaltante, réconfortante et apaisante », a déclaré le directeur musical Dan Sommerville. « Cela peut nous remonter le moral ou parfois nous amener dans un état d’esprit plus réfléchi. Bref, la musique peut inspirer. La musique interprétée par l’Illinois Valley Symphony Orchestra cette saison couvre un très large éventail d’époques et de styles.

Les abonnements sont en vente dès maintenant à http://www.ivso.org/. Les billets pour chaque concert sont également disponibles individuellement en ligne et à la porte. Les étudiants de la maternelle à la 12e année entrent gratuitement, les billets pour étudiants coûtent 5 $ avec pièce d’identité et les billets d’admission générale coûtent 20 $.

Le programme des concerts est le suivant :

19 h le 30 septembre au centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg de l’Illinois Valley Community College. Le spectacle mettra en vedette Nicole Sasser à la trompette et au chant avec « Be Inspired by Song ».

15 heures le 5 novembre à l’auditorium Matthiessen Memorial du lycée La Salle-Pérou. L’émission mettra en vedette des membres de l’IVSO avec « Be Inspired by Friends ».

16 h le 9 décembre et 15 h le 10 décembre à l’Auditorium Matthiessen Memorial du lycée La Salle-Pérou. Le spectacle mettra en vedette des danseurs du Dance Center, de la Grays School of Dance et du Dancenter ainsi que du Latin Children’s Choir avec « Be Inspired by Dreams: The Nutcracker ».

15h le 10 mars à l’auditorium Matthiessen Memorial du lycée La Salle-Pérou. Le spectacle mettra en vedette les gagnants du concours des jeunes interprètes avec « Be Inspired by Story ».

19 h le 4 mai au centre culturel Dr. Mary Margaret Weeg de l’Illinois Valley Community College. Le spectacle mettra en vedette Sun Chang au piano avec « Be Inspired by Vision ».