L’Illinois Valley Crop Walk aura lieu le 17 septembre – Shaw Local

L’Illinois Valley Crop Walk aura lieu le dimanche 17 septembre au Rotary Park, La Salle.

L’inscription se fera à midi et la marche débutera à 13 heures. Sur tous les profits récoltés, 25 % resteront dans la vallée de l’Illinois avec l’Illinois Valley Food Pantry à La Salle, le Hall Township Food Pantry à Spring Valley et le Putnam County Food Pantry, et 75 % allez sur Faim dans le monde.

Toute personne intéressée à collectionner ou à marcher peut contacter la pasteur Betty Delgado de la Trinity United Church of Christ, l’une des six églises participantes, au 815-343-4426.