L’Illinois Valley Beekeeping Club tiendra une réunion le 9 septembre – Shaw Local

L’Illinois Valley Beekeeping Club tiendra sa prochaine réunion de 19 h à 21 h le vendredi 9 septembre au bureau d’extension du comté de La Salle situé au 1689 North 31st Road à Ottawa.

Il s’agit d’un groupe de soutien pour les personnes intéressées à se lancer dans l’apiculture ou les personnes qui sont actuellement apiculteurs. Vous n’avez pas besoin d’être membre pour y assister.

Il y a des frais de 20 $ par an pour devenir membre, dont 10 $ pour l’IVBA et 10 $ pour l’ISBA. Le groupe reçoit des informations de l’état du bas et un bulletin trimestriel.

La réunion d’octobre aura lieu de 19 h à 21 h le 14 octobre au 1689 North 31st Rd. à Ottawa.