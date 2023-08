L’Illinois va investir plus de 23 millions de dollars dans l’accès à l’avortement et les initiatives de soins de santé reproductive – Shaw Local

Alors qu’un autre État frontalier de l’Illinois s’apprête à promulguer une interdiction quasi totale de l’avortement cette semaine, le gouverneur JB Pritzker a annoncé lundi plusieurs nouveaux programmes pour aider à faire face à l’afflux de demandeurs d’avortement hors de l’État que l’État a vu dans le 13 mois depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade.

Mardi, l’Indiana rejoindra le Missouri et le Kentucky dans son interdiction quasi totale de la procédure, tandis que des batailles judiciaires sont en cours sur les tentatives républicaines de restreindre l’avortement dans l’Iowa et le Wisconsin. Pritzker a déclaré que les démocrates de l’Illinois s’étaient préparés à une telle réalité avant même la décision historique de la Cour suprême de l’été dernier.

« Alors que nos États voisins reviendront à forcer les avortements clandestins, l’Illinois restera un refuge sûr pour les femmes », a déclaré Pritzker lundi lors d’un événement à Chicago annonçant les investissements. « Et je continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir un accès équitable et généralisé aux droits reproductifs. »

Pour étendre la capacité de l’Illinois à prendre en charge la forte augmentation du nombre de demandeurs d’avortement, le ministère de la Santé publique de l’État dépensera 10 millions de dollars pour créer une ligne d’assistance téléphonique pour aider les appelants à trouver des prestataires et à prendre des rendez-vous. Pritzker avait proposé le financement en février et les législateurs démocrates l’ont inclus dans le budget de l’exercice 2024 de l’État ce printemps. La hotline en est à ses débuts alors que l’IDPH lance une demande de propositions.

Le plan de dépenses de l’État comprenait également 8 millions de dollars en formation supplémentaire pour les prestataires de soins de santé reproductive et un programme de consultation spécialisé pour les patients à risque.

Et lundi, Pritzker a déclaré que le Département du commerce et des opportunités économiques de l’État ouvrirait un programme de subventions de 5 millions de dollars pour les prestataires de soins de santé reproductive dans l’Illinois. Cet argent provient de la partie non liée au transport du programme d’infrastructure de 45 milliards de dollars de l’Illinois, Rebuild Illinois. Il peut être dépensé pour des améliorations, des réparations, de nouvelles constructions, des mises à niveau de sécurité et des équipements, y compris des véhicules pouvant être transformés en unités de soins mobiles.

De plus, Pritzker a annoncé une nouvelle collaboration destinée à aider les patients qui ont besoin de soins de santé reproductive plus complexes. Le Département de la santé et des services familiaux de l’État, ainsi que l’IDPH, se joindront à l’hôpital de l’Université de l’Illinois à Chicago, au Rush University Medical Center et au Chicago Abortion Fund pour lancer le mois prochain une ligne d’assistance téléphonique destinée à ces patients à haut risque.

La ligne d’assistance téléphonique, surnommée la ligne régionale d’accès aux avortements complexes, ou CARLA, sera dotée d’infirmières qui aideront les patients à planifier des rendez-vous dans les systèmes hospitaliers et à se préparer à tous les tests préopératoires requis. De plus, le partenariat de CARLA avec le Chicago Abortion Fund aidera les patients à financer les services de santé reproductive, ainsi que les frais de transport et de garde d’enfants pendant le traitement et la récupération.

Le Dr Laura Laursen, obstétricienne-gynécologue et professeure adjointe à Rush, sera codirectrice de CARLA et a déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de patientes recherchant des «soins d’avortement complexes». Elle a cité une patiente récente de l’extérieur de l’État qui souffrait d’anémie et, par conséquent, n’a pas pu être vue par le fournisseur d’avortement le plus proche de son État d’origine.

Laursen a déclaré que cette patiente devait voyager plus de huit heures à Chicago et trouver des services de garde pour ses trois autres enfants – en plus du stress de savoir qu’être vu par un fournisseur d’avortement en milieu hospitalier coûterait plus cher que la clinique où elle avait initialement un rendez-vous.

« Au moment où elle m’a rejoint des semaines plus tard, sa grossesse était plus avancée et plus complexe, et elle était extrêmement épuisée émotionnellement », a-t-elle déclaré. « J’ai tellement de chance d’avoir pu prendre soin d’elle à Rush, mais l’expérience de me rejoindre n’a pas dû être si dramatique. »

La directrice exécutive du Chicago Abortion Fund, Megan Jeyifo, a déclaré que son organisation avait également vu un afflux de patientes qui avaient besoin de soins d’avortement complexes, les États contrôlés par le GOP ayant restreint l’accès à la procédure. Au cours des 13 derniers mois, Jeyifo a déclaré que la CAF avait soutenu plus de 250 demandeurs d’avortement qui avaient besoin de soins hospitaliers, contre 26 l’année précédente.

« Personne ne devrait avoir à se rendre dans une ville où il n’est jamais allé pour accéder aux soins de santé », a déclaré Jeyifo. «Personne ne devrait avoir à dépendre d’étrangers pour accéder aux choses dont il a besoin pour ce voyage. Mais c’est notre réalité dans les retombées de cette horrible décision. Et c’est à nous ensemble d’être créatifs et agiles et là pour les personnes qui se voient refuser le pouvoir sur leur corps et leur vie dans leur propre état.

Les coûts de démarrage de CARLA pour la première année proviennent de 600 000 $ que l’IDHFS avait déjà dans son budget, selon un porte-parole de Pritzker.

Lundi également, le gouverneur a annoncé la création d’un programme de planification familiale pour les bénéficiaires de Medicaid qui couvrira des services comprenant des examens préventifs annuels, des conseils en planification familiale, des conseils de base en matière d’infertilité, des dépistages de cancers liés aux organes reproducteurs et toutes les méthodes de contraception approuvées par la FDA, ligature des trompes, vasectomies et avortement.

Le programme sera payé avec un mélange de financement fédéral de Medicaid et de financement du titre X, mais un porte-parole de Pritzker n’a pas pu fournir de montant exact des dépenses lundi.

Pritzker a également annoncé que l’État rembourserait les frais de déplacement des employés de l’État et des personnes à charge qui vivent hors de l’État mais qui demandent des soins d’avortement dans l’Illinois. Le programme est calqué sur un programme d’État existant pour le don d’organes et l’adoption, selon le bureau du gouverneur.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.