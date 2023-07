L’Illinois termine l’exercice 2023 avec un chiffre d’affaires de base record de 50,7 milliards de dollars, générant un léger excédent – ​​Shaw Local

Les revenus de l’État ont de nouveau atteint un niveau record au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin, créant ce que le gouverneur JB Pritzker a appelé un excédent budgétaire «ponctuel» de plus de 700 millions de dollars.

Les 50,7 milliards de dollars de revenus généraux de base que l’État a collectés au cours de l’exercice 2023 – qui excluent les fonds fédéraux ponctuels liés à la pandémie – ont dépassé le record précédent de l’année dernière de 373 millions de dollars.

C’est 726 millions de dollars au-delà de ce qui était prévu par le Bureau de la gestion et du budget du gouverneur dans sa dernière estimation adoptée en mai lors des négociations du budget de l’exercice 2024.

« C’est toujours bien d’avoir un excédent, et c’est quelque chose que nous avons fait régulièrement depuis quatre ans », a déclaré Pritzker lors d’une conférence de presse sans rapport le vendredi. « J’ajouterais qu’une grande partie de l’excédent que nous avons vu à la fin de l’année est constituée de dollars ponctuels. »

Au cours des dernières années, l’État a consacré ses excédents au remboursement de la dette à long et à court terme, au paiement des pensions au-delà des montants requis par la loi et à l’octroi d’allégements fiscaux temporaires ponctuels.

Pritzker a indiqué qu’il continuerait d’être prudent lors de l’examen des priorités de dépenses pour les revenus ponctuels, faisant écho à son bureau du budget, qui a noté que les revenus ont énormément fluctué d’un mois à l’autre ces dernières années.

« C’est une sorte de somme d’argent supplémentaire inattendue », a déclaré Pritzker. « Nous allons essayer de l’appliquer à des choses comme le remboursement de la dette, les choses que nous avons faites. »

Un coussin pour 2024

L’excédent crée une marge de manœuvre une semaine après le début d’un plan de dépenses de l’État de 50,4 milliards de dollars pour l’exercice 2024 qui prévoit un excédent plus mince de 183 millions de dollars.

« La surperformance des revenus de l’exercice 2023 s’est essentiellement traduite par des factures au 30 juin inférieures aux prévisions en attente au [comptroller’s office] et des soldes de trésorerie plus élevés que prévu pour le nouvel exercice », a déclaré Carol Knowles, porte-parole de GOMB, dans un communiqué avant les commentaires du gouverneur. « Nous continuerons de surveiller la performance des revenus au cours de l’exercice 2024, car l’économie nationale continue d’avoir des projections économiques mitigées. »

Le bureau du contrôleur Susana Mendoza a noté que l’État est entré dans l’année avec plus d’un milliard de dollars dans son fonds général des recettes et un solde des comptes créditeurs d’un peu plus de 500 millions de dollars, ce qui signifie que les factures sont payées dans la semaine suivant leur envoi au bureau de Mendoza. Le solde du fonds « jour de pluie » de l’État s’élève à près de 2 milliards de dollars.

C’est un changement radical par rapport à 2017, lorsqu’une impasse budgétaire de l’État entre le gouverneur républicain Bruce Rauner et les démocrates à l’Assemblée générale a conduit l’arriéré de factures impayées de l’État à près de 17 milliards de dollars et a épuisé le fonds des jours de pluie à moins de 60 000 dollars.

« Toutes ces bonnes nouvelles budgétaires ne sont pas arrivées par accident », a déclaré Mendoza dans un communiqué. « Cela nécessite une solide planification stratégique tout au long de l’année et une attention quotidienne à la gestion de la trésorerie ; savoir quelles factures payer en premier pour maximiser les fonds de contrepartie fédéraux afin que nous puissions terminer l’exercice sur une note aussi positive.

Pritzker a déclaré vendredi que l’envoi des factures dans les trois à cinq jours pourrait être un délai « trop ​​​​rapide », car elles sont payées des jours ou des semaines avant que les intérêts de retard ne commencent à s’accumuler.

« Nous pourrions gagner des intérêts sur l’argent et ne paierions pas d’intérêts si vous le prolongez de quelques jours de plus », a-t-il déclaré. « Mais en attendant, je pense que nous devrions tous célébrer le fait que l’Illinois est en si bonne santé financière. »

La Commission de l’Assemblée générale sur les prévisions et la responsabilité du gouvernement – un organe bipartite composé d’analystes économiques non partisans – a noté dans son rapport de juin que les coffres de l’État avaient accumulé 407 millions de dollars d’intérêts au cours de l’exercice 2023. de plusieurs hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale.

Les revenus de l’exercice 2023 ont également été renforcés par un transfert de 1,2 milliard de dollars vers le fonds général des recettes à partir du fonds de remboursement de l’impôt sur le revenu de l’État. Le montant de ce transfert statutaire annuel a été tiré à la hausse par les fortes recettes fiscales de l’exercice précédent et il est peu probable qu’il soit reproduit au cours de l’exercice 2024.

Malgré l’établissement d’un nouveau record de revenus de base, l’exercice 2023 a vu une baisse de 1,3 milliard de dollars des recettes de l’impôt sur le revenu des particuliers par rapport à l’exercice précédent. Toutefois, les revenus de l’impôt sur le revenu des sociétés et de la taxe de vente ont atteint un sommet combiné de 1,1 milliard de dollars.

Selon le rapport COGFA, la baisse de l’impôt sur le revenu des particuliers « serait plus le reflet de performances fiscales exceptionnelles au cours de l’exercice 2022… plutôt qu’un affaiblissement de l’assiette fiscale de l’Illinois ».

Estimations conservatrices dépassées

L’exercice 2023 a marqué la deuxième année consécutive au cours de laquelle les revenus de l’État ont dépassé les estimations initiales de plusieurs milliards de dollars. Les revenus de base de l’exercice 2022 de 50,3 milliards de dollars – encore une fois, un chiffre qui exclut l’aide fédérale à la pandémie – ont dépassé l’estimation initiale de cette année-là de près de 8 milliards de dollars.

Malgré la performance record des revenus de l’exercice 2022, les législateurs ont finalement approuvé un plan budgétaire de 46,4 milliards de dollars qui prévoyait une baisse de 8 % des revenus de base au cours de l’exercice 2023.

C’était, en partie, une réponse aux préoccupations persistantes d’une récession, qui, selon le COGFA, persistaient tout au long de l’exercice 2023 mais ne se sont pas concrétisées.

Au lieu de cela, les revenus ont augmenté d’un peu moins de 1 %, tirés par une solide performance continue au cours des huit premiers mois de l’exercice. Jusqu’en février, chaque mois de l’exercice 2023 a dépassé les revenus de l’année précédente.

Cela a conduit les législateurs à adopter plusieurs plans de dépenses supplémentaires tout au long de l’exercice, consacrant environ 2,7 milliards de dollars au remboursement de la dette à long terme tout en complétant le programme Medicaid de l’État, en renforçant les paiements de pension et en créant un « fonds de fermeture » pour attirer les entreprises vers l’État, entre autres mesures. .

Cependant, la situation budgétaire s’est assombrie en avril, alors que les revenus ont chuté de 1,8 milliard de dollars par rapport à l’année précédente, ce qui a conduit le GOMB à estimer un peu moins de 50 milliards de dollars de revenus de fin d’année alors que les législateurs finalisaient un plan budgétaire.

Cependant, les revenus de mai ont rebondi, en partie parce que le mois avait un jour de semaine supplémentaire pour traiter les paiements d’impôts par rapport à l’année précédente, tandis qu’avril en avait un de moins.

Juin est arrivé légèrement en retard par rapport au même mois de l’exercice 2022, mais la COGFA a noté que cela aussi était « principalement le résultat du calendrier des recettes… plutôt que d’une tendance à la baisse du revenu imposable ».

Selon le rapport, les niveaux d’emploi et de salaire en juin « continuent de montrer une amélioration d’une année sur l’autre ».

Pourtant, selon le rapport du COGFA, « de nombreux prévisionnistes économiques envisagent encore une récession à court terme comme une possibilité distincte ». Il a également noté que la banque d’investissement Goldman Sachs a réduit ses projections de probabilité que l’économie américaine entre en récession au cours des 12 prochains mois à 25% contre 35%.

Le bureau du gouverneur a noté que son budget pour l’exercice 2024, qui prévoit des revenus de 50,6 milliards de dollars, anticipe une « légère récession ».

Stimulant fédéral

Les chiffres des revenus de l’exercice 2023 grimpent à 53,1 milliards de dollars en incluant les dollars fédéraux.

Cela est dû en partie à une mesure comptable qui a fait passer la source de financement d’environ 1,7 milliard de dollars de programmes ponctuels liés à la pandémie – tels que les programmes d’infrastructure et de subventions – des fonds de relance fédéraux aux fonds de recettes générales. Les fonds de relance fédéraux qui avaient été affectés à ces projets seront plutôt redirigés vers d’autres dépenses publiques éligibles, libérant ainsi les fonds généraux.

Cette décision – qui n’a aucun effet net sur les finances disponibles de l’État – a été proposée par le gouverneur et approuvée par les législateurs pour garantir que l’État « dépense pleinement » ses fonds de récupération COVID-19 « dans le délai imparti fixé par le gouvernement fédéral », selon GOMB.

Le bureau du gouverneur a déclaré que cette décision garantit que tous les engagements des fonds de relance en cas de pandémie sont honorés tout en offrant un processus de rapport plus propre au gouvernement fédéral, en particulier pour les projets dont l’achèvement est pluriannuel.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.