L’Illinois s’apprête à recevoir 580 000 doses de nouveau rappel COVID-19 après l’approbation de la FDA mercredi – Shaw Local

L’Illinois devrait recevoir 580 000 doses d’un nouveau rappel COVID-19 mis à jour après que deux variantes du vaccin ont été approuvées mercredi, selon le département de la santé de l’État. En conséquence, certaines chaînes de pharmacies demandent aux clients de reporter les rendez-vous de rappel.

La Food and Drug Administration a approuvé mercredi une nouvelle version des vaccins Pfizer et Moderna, qui ciblent la variante dominante de l’omicron.

À ce stade, la quantité exacte de doses que chaque comté recevra, ainsi que le calendrier de leur distribution n’a pas encore été déterminé, a déclaré mercredi Mike Claffey, responsable de l’information publique de l’Illinois. Il a déclaré que l’État s’attend à recevoir les doses d’ici la semaine prochaine et que la distribution devrait commencer peu de temps après.

“Nous encourageons fortement tous ceux qui ont été complètement vaccinés depuis au moins deux mois à contacter leur fournisseur de soins de santé ou leur service de santé et à obtenir ce nouveau rappel, qui est considéré comme très efficace”, a déclaré Claffey.

Jusqu’à présent, les vaccins COVID-19 ciblaient la souche originale de coronavirus, même si différents mutants sont apparus. Les nouveaux boosters américains sont des tirs combinés ou “bivalents”. Ils contiennent la moitié de la recette originale du vaccin et la moitié de la protection contre les dernières versions d’omicron, appelées BA.4 et BA.5, qui sont considérées comme les plus contagieuses à ce jour.

La combinaison vise à augmenter la protection croisée contre de multiples variantes et à atténuer une poussée hivernale de cas.

Sur la section vaccination du CVS.com, la chaîne de pharmacies a déclaré que les rendez-vous pour obtenir des rappels pris avant l’autorisation de la FDA doivent être annulés. Les rendez-vous doivent être reportés via le site Web ou l’application CVS.

La chaîne a déclaré qu’elle attendait l’approbation du rappel mis à jour par le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, également appelé ACIP, avant que les stocks puissent arriver dans les magasins. Il s’attend à ce que les magasins reçoivent des vaccins sur une base continue au cours des prochains jours.

CVS possède des magasins dans plus de 200 villes et villages de l’Illinois.

Mariana Guerrero de Montgomery a déclaré qu’elle prévoyait d’obtenir le vaccin de rappel COVID-19 mis à jour lorsqu’il sera disponible. Travaillant comme assistante de bibliothèque, la propagation communautaire du virus contribue à sa décision, a-t-elle déclaré.

“[It’s] juste pour être en sécurité pour les petits », a déclaré Guerrero. “Je suis un peu préoccupé par l’augmentation du nombre et tous les enfants qui retournent à l’école.”

Laura Breshingham d’Oswego, quant à elle, a déclaré qu’elle était motivée pour obtenir le vaccin de rappel COVID-19 mis à jour.

“Je voyage pas mal”, a déclaré Breshingham. “Plus vous êtes protégé, mieux c’est.”

Breshingham a déclaré que le fait que le rappel ait été mis à jour ne l’empêche pas de vouloir se faire vacciner, ajoutant qu’elle n’a jamais éprouvé d’hésitation à l’égard des vaccins COVID-19.

L’Associated Press, Aimee Barrows et Troy Taylor ont contribué à ce rapport.