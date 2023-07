L’Illinois rendra les permis de conduire accessibles aux non-citoyens, quel que soit leur statut d’immigration – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les immigrants dans l’Illinois avec ou sans l’autorisation des autorités américaines de l’immigration pourront bientôt obtenir des permis de conduire standard qui pourront être utilisés pour l’identification.

Le gouverneur JB Pritzker a signé vendredi Projet de loi interne 3882, qui supprimera progressivement le « permis de conduire pour visiteur temporaire » ou TVDL, que les non-citoyens utilisent actuellement pour conduire légalement dans l’Illinois. La nouvelle loi entre en vigueur le 1er juillet 2024.

« Cette législation est une étape importante dans l’élimination des obstacles aux opportunités auxquels sont confrontés de nombreux immigrants sans papiers », a déclaré Pritzker dans un communiqué. « Nous veillons à ce que chaque personne éligible puisse obtenir un permis de conduire, ce qui rend nos routes plus sûres, réduit la stigmatisation et crée des systèmes plus équitables pour tous. »

Les TVDL ressemblent à des permis de conduire standard, sauf qu’ils ont une bande violette sur le dessus qui lit « TVDL » au-dessus des mots « NON VALABLE POUR IDENTIFICATION ». En vertu de la nouvelle loi, ces personnes seront éligibles pour des licences standard portant les mots «Federal Limits Apply» en haut, mais qui ne sont pas considérées comme ID RÉEL à des fins de voyage.

À gauche se trouve le permis de conduire de visiteur temporaire et à droite se trouvent les licences standard que tous les résidents non citoyens de l’Illinois peuvent recevoir, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de résidence et d’assurance. (Images fournies par le secrétaire d’État de l’Illinois)

Les défenseurs des droits des immigrés affirment que la barre violette sur la TVDL stigmatise les personnes qui les détiennent, crée des obstacles à d’autres types de services nécessitant une identification, tels que la prise de médicaments dans une pharmacie ou la signature d’un bail d’appartement, et les expose à des mesures d’application de la loi.

« Ils savent et l’officier sait que cette pièce d’identité sert essentiellement d’aveu d’être sans papiers ou d’avoir un visa temporaire », a déclaré le secrétaire d’État Alexi Giannoulias lors d’une conférence de presse le 21 juin. « Les TVDL sont devenues la » lettre écarlate « du statut d’immigration d’une personne et l’exposent malheureusement à la discrimination ou à l’application des lois en matière d’immigration. »

En 2013, l’Illinois est devenu l’un des premiers États du pays à proposer des TVDL aux résidents sans statut de résident légal. Les partisans ont fait valoir qu’ils contribueraient à garantir que tous les conducteurs sur les routes nationales, quel que soit leur statut d’immigration, avaient réussi un examen routier et souscrivent une assurance responsabilité. Actuellement, plus de 300 000 personnes portent des TVDL de l’Illinois, selon le bureau du secrétaire d’État.

Le processus pour qu’une personne qui n’a pas de numéro de sécurité sociale reçoive une licence standard serait le même que pour recevoir une TVDL. Le demandeur doit avoir vécu dans l’Illinois pendant plus d’un an et doit fournir des documents d’immigration américains, ou s’ils ne l’ont pas, un passeport ou une carte consulaire qui est dans les deux ans suivant sa date d’expiration.

Le bureau de Giannoulias a déclaré que la documentation garantira que les non-citoyens ne seront pas ajoutés aux listes électorales dans le cadre du programme d’inscription automatique des électeurs de l’Illinois.

La mesure interdit également au secrétaire d’État de partager des informations sur le conducteur avec les agents de l’immigration à moins que l’agent ne dispose d’un mandat, d’une ordonnance ou d’une citation à comparaître émis par un tribunal.

Les exigences en matière d’identité réelle, qui devraient entrer en vigueur en mai 2025, incluent des documents plus stricts tels qu’un certificat de naissance et un numéro de sécurité sociale pour prouver la citoyenneté américaine. Ils seront nécessaires pour les voyages en avion et l’accès aux bases militaires ou à d’autres installations sécurisées.

HB 3882 faisait partie des plus de 150 factures que Pritzker a signées vendredi.

