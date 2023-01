L’Illinois réduit à 5 comtés à risque “élevé” de COVID-19 ; 49 à risque « moyen » – Shaw Local

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi que cinq comtés sont considérés comme un risque “élevé” pour le COVID-19, contre 33 il y a une semaine. 49 comtés supplémentaires sont à risque “moyen”, contre 55 la semaine dernière.

“Je félicite les citoyens de l’Illinois d’avoir mis en pratique des mesures préventives importantes pour réduire la propagation des infections et protéger notre capacité hospitalière”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. «Il est encourageant de voir moins de comtés de l’Illinois à risque élevé de COVID-19, avec seulement cinq comtés actuellement à haut risque. Cependant, alors que nous continuons à connaître des niveaux importants de grippe, de COVID-19 et d’autres infections respiratoires, il est important de continuer à protéger les personnes les plus vulnérables aux conséquences graves, en particulier les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées et celles souffrant de maladies chroniques.

«Veuillez célébrer la fin de 2022 et accueillir 2023 en vous mettant à jour avec le rappel bivalent COVID-19 et en vous faisant vacciner contre la grippe chaque année, si vous ne l’avez pas déjà fait. D’autres mesures importantes pour vous protéger, vous et vos proches, comprennent les tests COVID-19, une ventilation améliorée lors des rassemblements et une bonne hygiène des mains. Et si vous êtes malade, restez à la maison et contactez votre fournisseur de soins au sujet du COVID-19 et des traitements contre la grippe. Je souhaite à tous les résidents de l’Illinois beaucoup de santé et de bonheur pour la nouvelle année.

Plus de 2 millions de personnes dans l’Illinois ont reçu la nouvelle dose de rappel bivalente depuis son autorisation.

Le CDC recommande les mesures suivantes pour les personnes dans les zones classées au niveau communautaire élevé pour la transmission du COVID-19 :

• Portez un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination (y compris dans les écoles de la maternelle à la 12e année et dans d’autres contextes communautaires intérieurs)

• Si vous avez des contacts familiaux ou sociaux avec une personne à haut risque de maladie grave, envisagez de vous auto-tester pour détecter l’infection avant tout contact, envisagez de porter un masque lorsque vous êtes à l’intérieur avec elle.

• Restez à jour avec les vaccins et rappels COVID-19

• Maintenir une ventilation améliorée dans tous les espaces intérieurs lorsque cela est possible

L’IDPH a annoncé vendredi 3 288 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 11 décès supplémentaires.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 767 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Parmi ceux-ci, 225 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 80 étaient sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 12 785 vaccins.

Taux de cas pour 100 000 : 17,8 (en baisse de 0,6 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 17%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 157 (plus 7 par rapport à jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 47 (en baisse de 35 par rapport à la semaine précédente)

L’Illinois a vu 3 969 832 cas au total de virus et 35 761 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire décès.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

décès bureau 4.8 13 0 1 Chicago 14.6 20 26 6 DeKalb 23.2 12 2 0 DuPage 20,5 25 14 6 grincheux 21.9 13 0 1 Kane 18.2 25 5 2 Kendall 20.4 13 1 0 Lac 22.6 18 9 2 la salle 14.6 13 0 1 Lee 25 12 1 0 Lorgner 14 12 1 1 McHenry 18 18 8 1 De banlieue

Cuisiner 19.2 14 40 9 Côté blanc 12.3 12 1 0 Sera 20.3 24 6 1

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 26 352 215 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 25 726 895 vaccins administrés.

Vendredi, 8 415 804 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 66,05 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 948 343 (75 %)

Au moins 1 dose : 9 902 244 (83 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 842 790 (79,6 %)

Au moins 1 dose : 8 676 710 (88,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 861 704 (91,1 %)

Au moins 1 dose : 2 011 715 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,36 %

Cuisinier de banlieue : 73,63 %

Lac : 71,55 %

Mc Henry : 66,74 %

DuPage : 76,39 %

Kane : 67,13 %

Volonté : 67,49 %

Kendal : 70,69 %

La Salle : 58,91 %

Grincheux : 58,34 %

De Kalb : 56,98 %

Lutte : 57,41 %

Lee : 59,08 %

Côté blanc : 52,07 %

Bureau : 57,12 %