L’Illinois promulgue une protection pour les patientes et les prestataires d’avortement

CHICAGO (AP) – Le gouverneur JB Pritzker a promulgué vendredi une loi balayant la législation sur les soins de santé génésique pour protéger les demandeurs d’avortement hors de l’État, ajoutant l’Illinois à la liste des États qui ont placé des renforts juridiques autour de la procédure après la décision de la Cour suprême des États-Unis. pour annuler Roe v. Wade.

En plus de protéger les patients et les prestataires de soins de santé génésiques et affirmant le genre contre les poursuites judiciaires émanant de plusieurs États, la loi protégera également les licences de l’Illinois des prestataires de soins de santé agréés dans plusieurs États qui fournissent un traitement légal dans l’Illinois mais peuvent leur coûter leur licence. dans un état où il ne l’est pas. La mesure empêche également les assureurs de facturer davantage pour les soins hors réseau lorsque les prestataires du réseau s’opposent au traitement pour des raisons morales.

“Ici, dans l’Illinois, nous savons que les soins de reproduction sont des soins de santé”, a déclaré Pritzker. “Une décision médicale doit être prise entre un patient et son fournisseur de soins de santé.”

Depuis que la décision Dobbs de la Cour suprême en juin a laissé la légalisation de l’avortement aux États, Planned Parenthood of Illinois a vu des personnes chercher un traitement dans 33 États, contre 10 à 15 avant la décision. La porte-parole de Planned Parenthood, Mary Jane Maharry, a déclaré qu’environ 30% de ses patients venaient de l’extérieur de l’Illinois, contre environ 6% avant Dobbs.

À la suite du décret de la Haute Cour, de nombreux législateurs et groupes de défense de l’Illinois ont exhorté Pritzker à convoquer une session législative spéciale pour renforcer les protections de l’Illinois. Au lieu de cela, le président de la Chambre, Emanuel “Chris” Welch, a formé des groupes de travail sur l’avortement et d’autres priorités majeures, dont une qui a conduit à l’interdiction des armes semi-automatiques que Pritzker a promulguée mardi.

Le soi-disant groupe de travail sur la décision Dobbs était dirigé par le représentant démocrate de Chicago, Kelly Cassidy. S’exprimant devant une douzaine de législateurs et d’avocats lors de la conférence de presse de Pritzker à Chicago, elle a proclamé la loi juste au début.

“Nous devrons répondre aux nouvelles façons que les États intimidateurs trouveront pour attaquer les patients et les prestataires”, a déclaré Cassidy. “Notre mission est claire : si vous voulez poursuivre les personnes qui demandent des soins ou leurs prestataires, si votre mission est de tourmenter les enfants trans et leurs familles, vous devrez d’abord passer par nous tous.”

Mary Kate Zander, responsable de l’organisation anti-avortement Illinois Right to Life, a déclaré que «l’héritage pro-avortement du gouverneur nuit, dans la pratique, aux femmes et prive les enfants à naître d’une chance dans la vie. Cela peut être politiquement opportun pour le gouverneur Pritzker aujourd’hui, mais cela ne vieillira pas bien.

Mais le parrain de la mesure au Sénat, la sénatrice démocrate Celina Villanueva de Chicago, a déclaré que de telles décisions sensibles devraient être laissées aux individus.

“Cette législation consolide l’Illinois en tant qu’île qui protège les droits reproductifs et d’affirmation du genre dans le Midwest”, a déclaré Villaneuva. “Cela place notre État à l’avant-garde d’une nation pour accorder aux gens la liberté de prendre leurs décisions de vie.”

O’Connor a rapporté de Springfield, Illinois.

Claire Savage et John O’connor, Associated Press