L’Illinois plus de 1 500 hospitalisations pour COVID-19 pour la première fois depuis août – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi 3 300 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et sept décès supplémentaires.

Le CDC a signalé que 63 comtés de l’Illinois sont à un niveau communautaire élevé pour COVID-19, contre 46 comtés à un niveau élevé la semaine précédente, avec 12 comtés à un niveau communautaire élevé et 51 comtés à un niveau moyen. L’IDPH signale 20 495 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 dans l’Illinois depuis le 25 novembre et 57 décès.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 509 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital, le plus depuis le 15 août. Parmi ceux-ci, 161 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 51 sous ventilateurs.

“Alors que nous entrons en décembre et que le temps continue de se refroidir, l’Illinois commence à voir une augmentation prévue du COVID-19 et d’autres maladies respiratoires telles que la grippe”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. «Veuillez continuer à prendre toutes les mesures préventives pour vous protéger, protéger votre famille et vos amis, en particulier les très jeunes enfants et les personnes de plus de 65 ans qui sont les plus vulnérables aux conséquences graves. Ces stratégies efficaces comprennent le test COVID-19, en particulier si vous rendez visite à une personne à risque de maladie grave ; ventilation améliorée; bonne hygiène des mains; rester à la maison en cas de maladie; et se mettre à jour avec le rappel bivalent COVID-19 et le vaccin contre la grippe.

Pour jeudi, l’État a administré 18 948 vaccins.

Taux de cas pour 100 000 : 23,0 (en hausse de 2,1 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 12%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 145 (en hausse de 7 par rapport à jeudi, le plus haut depuis le 19 juillet)

Décès hebdomadaires signalés : 57 (en hausse de 9 par rapport à la semaine précédente)

L’Illinois a enregistré 3 885 397 cas au total de virus et 35 494 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À partir de la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 22,5 14 0 0 Chicago 19.2 14 25 sept DeKalb 29.4 11 1 1 DuPage 20.7 7.5 12 2 grincheux 16.3 14 0 1 Kane 20.4 7.5 5 0 Kendall 17.6 14 1 0 Lac 24,7 13 sept 1 la salle 24.2 14 1 2 Lee 23.4 11 1 1 Lorgner 24,7 11 0 1 McHenry 22,5 13 6 3 De banlieue

Cuisiner 21.7 11 34 6 Côté blanc 13.9 11 0 0 Sera 19.7 11 6 6

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 845 175 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 25 393 251 vaccins administrés.

Vendredi, 8 406 450 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,98 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 939 399 (75 %)

Au moins 1 dose : 9 895 582 (83 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 492 371 (78,4 %)

Au moins 1 dose : 9 390 809 (86,6 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 836 755 (79,5 %)

Au moins 1 dose : 8 672 310 (88 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 859 572 (91 %)

Au moins 1 dose : 2 010 346 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,42 %

Cuisinier de banlieue : 73,69 %

Lac : 71,51 %

Mc Henry : 66,69 %

DuPage : 76,39 %

Kane : 67,13 %

Volonté : 67,49 %

Kendal : 70,63 %

La Salle : 58,90 %

Grincheux : 58,30 %

De Kalb : 56,98 %

Lutte : 57,39 %

Lee : 59,31 %

Côté blanc : 52,20 %

Bureau : 57,19 %