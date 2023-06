L’Illinois Motorcycle Freedom Run s’envolera pour la 20e fois vers Marseille – Shaw Local

L’Illinois Motorcycle Freedom Run aura 20 ans samedi.

En 2004, le Mémorial du Mur des Conflits du Moyen-Orient a été construit et dédié à Marseille avec les noms des soldats tués au combat lors de ces conflits. Il a été construit avec de la main-d’œuvre et du matériel donnés et est géré à 100% par des bénévoles.

Il y a environ 8 000 noms gravés sur le mur.

La Freedom Run rend hommage à ceux qui sont morts dans les conflits au Moyen-Orient, en honorant les familles et les anciens combattants Gold Star.

La course commence à 10 h 30 samedi au parc des expositions du comté de Grundy à Morris. La programmation commence dès 6 heures du matin et le petit-déjeuner est disponible au parc des expositions. Les motos sont parties pour arriver au mur des conflits au Moyen-Orient pour une cérémonie à midi. Les coureurs sont priés de fournir un don de 20 $ pour participer. Les bénéfices iront à l’entretien du mémorial.

La première course à moto était à St Anne. C’est la ville natale du capitaine Ryan A. Beaupre, l’une des premières victimes de l’Illinois dans la guerre contre le terrorisme.

Après la cérémonie, le comité du tourisme et des parcs de Marseille organise une célébration Freedom Fest au centre-ville de Marseille avec des groupes, de la nourriture et des vendeurs. Mid-Lyfe-Krsys se produira de 10h à midi, suivi de Righteous Hillbillies de 14h à 17h sponsorisé par Harley Davidson puis Moementum de 18h à 20h30. Il y aura également des ventes aux enchères en direct.

Aller à https://middleeastconflictswallmemorial.org/ pour plus d’informations.