L’Illinois, le Mississippi et la Virginie-Occidentale ont perdu des résidents, selon les données du recensement

CHICAGO – Les données préliminaires du Bureau du recensement montrent que le taux de croissance démographique du pays au cours de la dernière décennie a été le plus lent depuis la Grande Dépression, les taux de natalité ayant atteint des niveaux records, les taux de mortalité atteignant des niveaux records et l’immigration internationale aux États-Unis a continué de baisser.

Alors que plus d’une douzaine d’États ont augmenté leur population de pourcentages à deux chiffres au cours de la dernière décennie, trois États – l’Illinois, le Mississippi et la Virginie-Occidentale – ont enregistré une perte nette de résidents entre 2010 et 2020.

«Il est inhabituel aux États-Unis qu’un État perde réellement de sa population», a déclaré Kenneth Johnson, professeur de sociologie et démographe senior à l’Université du New Hampshire.

Lors du recensement précédent, pour la décennie 2000 à 2010, un seul État – le Michigan – a enregistré une perte nette de résidents, a-t-il déclaré.

Cette fois-ci, la Virginie-Occidentale a connu la plus forte baisse en pourcentage, soit 3,2%. Cela se traduit par environ 60 000 résidents de moins. Le Mississippi a perdu 0,2% de ses habitants, soit environ 6 000 personnes. Et l’Illinois a perdu 0,1% de ses habitants, soit environ 18 000 habitants. Anciennement le cinquième plus grand État, l’Illinois est maintenant à la sixième place derrière la Pennsylvanie.

En conséquence, l’Illinois et la Virginie-Occidentale ont perdu chacune un siège à la Chambre des représentants des États-Unis, ainsi que la Californie, le Michigan, New York, l’Ohio et la Pennsylvanie. Le Mississippi a réussi à conserver un siège, malgré ses déclins.

Les États du Sud et de l’Ouest, quant à eux, ont enregistré les gains les plus importants. Le Texas a remporté deux sièges à la Chambre et le Colorado, la Floride, le Montana, la Caroline du Nord et l’Oregon en ont chacun ajouté un.

L’Utah, l’État avec la croissance démographique la plus rapide, a augmenté de 18,4%. L’État a également enregistré le gain le plus élevé de son taux naturel – le total des naissances moins les décès, selon Johnson, qui a pris en compte les données de recensement et de santé précédentes.

« D’une certaine manière, il s’agit de la continuation des tendances qui duraient depuis un certain temps. Elles ont été interrompues par la Grande Récession et ses conséquences, ainsi que par le ralentissement de l’immigration aux États-Unis, mais les tendances générales ont été assez cohérentes, « A déclaré Johnson.

Les données publiées cette semaine donnent aux Américains une idée générale des changements de population au niveau des États, mais des informations plus localisées et détaillées sur les caractéristiques de la population, telles que la race, l’âge, le sexe ou l’origine, devraient être publiées cet été.

Le taux de croissance de la population américaine « a considérablement ralenti » au cours de la dernière décennie, a déclaré lundi Ron Jarmin, directeur par intérim du Bureau du recensement, lors d’une conférence de presse. La population américaine a augmenté de 7,4% depuis le dernier recensement, passant d’environ 309 millions à 331 millions – le taux de croissance le plus lent que la nation ait connu depuis 1940.

Au niveau régional, le Sud a connu une augmentation de plus de 10% de sa population, suivi de l’Ouest, du Nord-Est et du Midwest. Jarmin a déclaré que les chiffres reflétaient une tendance continue de déplacement de la croissance vers le sud et l’ouest: depuis 1940, il y a eu un déplacement net combiné de 84 sièges de la Chambre vers les régions du sud et de l’ouest, a-t-il déclaré.

« Nous avons vu tout au long de la décennie que les taux de croissance démographique n’étaient pas très rapides », a déclaré Johnson. « Une fois que la Grande Récession a frappé en 2007-2010, les taux de natalité ont chuté … et ils ne se sont absolument pas rétablis. Le taux de natalité de l’année écoulée était le plus bas que nous ayons eu depuis que nous avons des records . «

Selon les données du recensement, l’Illinois, le Mississippi et la Virginie-Occidentale voient plus de personnes déménager hors de l’État que d’y emménager.

En plus des facteurs qui font baisser les taux de croissance à l’échelle nationale, l’Illinois, le Mississippi et la Virginie-Occidentale voient plus de personnes sortir de l’État que d’emménager.

« Dans l’Illinois, le principal facteur de déclin de la population a certainement été la perte de migrants, en particulier les migrants nationaux de l’Illinois », a déclaré Johnson.

Christine Percheski, professeur agrégé de sociologie à la Northwestern University de Chicago, a déclaré que la perte nette de population dans l’Illinois « n’est pas surprenante » et a été préfigurée par une autre enquête du Census Bureau, l’American Community Survey.

L’Illinois a du mal à attirer de nouveaux résidents depuis plusieurs années, selon une analyse du Chicago Tribune de 2019 des données du recensement et des entretiens avec des démographes. À l’image des tendances nationales, le plus grand groupe qui a déménagé est celui des personnes dans la vingtaine, qui représentent plus d’un quart des départs. À Chicago, les résidents noirs, en particulier, ont quitté l’État ces dernières années, selon le Tribune.

Une personne sur trois a cité un nouvel emploi comme raison de son déménagement, selon l’analyse de Tribune. L’étude n’a pas permis de déterminer si les impôts contribuaient aux décisions des résidents de déménager. Le taux d’imposition effectif de l’État et local de 10,7% dans l’Illinois est le troisième le plus élevé du Midwest et le huitième le plus élevé de tous les États du pays, selon un classement 24/7 de Wall Street.

De manière anecdotique, cependant, un certain nombre de pages de médias sociaux critiquant le gouvernement de l’Illinois suggèrent que les taxes et la politique jouent un rôle dans cette tendance. Un groupe Facebook appelé «Escaping Illinois» avec plus de 50 000 abonnés et publie des messages partageant des mèmes et des articles de presse se moquant de «l’incompétence et la corruption du gouvernement».

En 2018, un homme du nom de Bob Raudys a résumé ses raisons de partir dans une chanson intitulée « Goodbye Illinois »: « Ils taxent ceci et ils taxent cela. Bientôt, il ne reste plus rien. La caisse de retraite va si bien courir – le pire du pays, bravo. J’aime vraiment l’État, mais je ne peux tout simplement pas payer et payer. Au revoir l’Illinois. «

Percheski a déclaré que l’histoire était plus compliquée que la politique fiscale: elle a déclaré que moins d’immigrants internationaux venaient dans l’Illinois, en particulier. Selon le Migration Policy Institute, l’Illinois a connu le deuxième pourcentage le plus faible de variation de sa population immigrée au cours de la dernière décennie.

Percheski a déclaré que les changements n’ont pas été compensés par plus de naissances, et alors que le taux de natalité dans l’Illinois est inférieur à celui de nombreux autres États américains, il n’est « pas au plus bas ».

Dans le Mississippi, la population de l’État a diminué tandis que ses voisins ont connu une forte croissance, le Texas et la Floride augmentant à deux chiffres.

« L’opportunité économique est à l’origine de cette migration de sortie – l’exode des cerveaux, en particulier pour les jeunes », a déclaré Jamiko Deleveaux, chercheur au State Data Center du Mississippi. « Et nous sommes pris en sandwich entre plusieurs États qui connaissent une croissance démographique. Le Tennessee connaît une nouvelle croissance, ce qui attire en quelque sorte les résidents du Mississippi. »

La Virginie occidentale est également confrontée à un problème de migration de sortie. Au cours de la dernière décennie, plus de personnes ont déménagé que depuis 2013, selon Christiadi, professeur adjoint et associé de recherche au John Chambers College of Business and Economics de l’Université de Virginie-Occidentale.

L’émigration, qui s’est accélérée ces dernières années, a été « principalement motivée par les pertes d’emplois de l’État », a déclaré Christiadi. Il a déclaré que l’État avait perdu plus de 20000 emplois depuis son pic d’emploi en 2012.

De plus, plus de personnes en Virginie occidentale meurent que naissent. Ce n’est que l’un des deux États, y compris le Maine, où les décès ont dépassé les naissances au cours de la dernière décennie. C’est le cas en Virginie-Occidentale depuis 2008, a déclaré Christiadi.

« La raison principale est que la Virginie occidentale est parmi les plus anciens États du pays », a déclaré Christiadi. « Alors que le vieillissement de la population de l’État se poursuit, qui est en partie également causé par la migration nette négative continue, les naissances diminuent et les décès augmentent. »

Des données de recensement plus détaillées devraient être publiées d’ici la fin septembre au plus tard. Les démographes ont déclaré que ces informations leur donneraient une meilleure idée de qui déménageait et les aideraient à comprendre pourquoi.

Beaucoup ont déclaré qu’ils examineraient de près les réponses des populations latino-américaines, en particulier, craignant que le manque de programmes de sensibilisation dans certaines régions et l’échec de la tentative de l’administration Trump pour une question de citoyenneté du recensement ait pu décourager certains résidents de répondre.

Arturo Vargas, chef de l’Association nationale du Fonds pour l’éducation des élus et des élus latino-américains, a déclaré dans un communiqué qu’il était « surpris » par les données préliminaires et s’est demandé si la population latino-américaine était sous-estimée.

« Les États avec des populations latino-américaines importantes qui devraient gagner des sièges au Congrès n’ont pas réussi à le faire (Arizona) ou ont gagné moins que prévu (Floride et Texas) », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Les premiers résultats sont suffisamment surprenants pour qu’une fois les détails publiés, nous serons en mesure de mieux déterminer dans quelle mesure la population latino-américaine a été comptée de manière juste et précise. »

Lors de la conférence de presse de cette semaine, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que le décompte du recensement de 2020 était « complet et précis », avec de nombreux contrôles et examens de qualité, malgré « des défis sans précédent – une pandémie mondiale, des incendies de forêt destructeurs, la saison des ouragans la plus active jamais enregistrée. et les troubles civils à travers le pays. «

Répondant à une question sur les craintes d’avoir sous-estimé la population latino-américaine, Karen Battle, chef de la division de la population du bureau, a déclaré que les totaux des États pour le Texas et la Floride étaient inférieurs aux prévisions, mais à moins de 1% des estimations. « Ils étaient donc encore proches, mais les chiffres de 2020 étaient légèrement inférieurs à nos estimations démographiques », a déclaré Battle.

Johnson a déclaré qu’il était impatient de voir comment les populations évoluent dans les zones urbaines, suburbaines et rurales. « Il y a beaucoup derrière ce chiffre pour chaque état », a déclaré Johnson. « Dans un sens, le nombre global est une sorte de simplification excessive de toutes les forces démographiques qui sont à l’œuvre actuellement. »