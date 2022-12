L’Illinois interdirait les fusils semi-automatiques de grande puissance en vertu d’un projet de loi déposé à l’Assemblée générale – Shaw Local

Les fusils semi-automatiques de grande puissance tels que ceux qui ont été utilisés dans des massacres à travers le pays seraient interdits dans de nombreux cas dans l’Illinois, et les personnes qui possèdent actuellement de telles armes devraient s’enregistrer pour les conserver en vertu d’une proposition démocrate déposée dans le Illinois House cette semaine.

L’Illinois interdirait également certains pistolets semi-automatiques et interdirait d’autres accessoires d’armes à feu, tels que les chargeurs de grande capacité – classés comme ceux contenant plus de 10 cartouches – en vertu de la mesure.

De plus, l’Illinois augmenterait la durée des ordonnances d’interdiction d’armes à feu de six mois à un an, et les personnes de moins de 21 ans ne seraient plus autorisées à obtenir une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu de l’Illinois avec le parrainage d’un parent ou d’un tuteur, entre autres choses.

Actuellement, une personne doit avoir 21 ans pour obtenir une carte FOID ou avoir le consentement écrit d’un parent ou d’un tuteur légal.

« Il est temps que l’Illinois interdise les armes d’assaut. Aujourd’hui, nous faisons un grand pas vers cet objectif en Présentation du HB 5855ou la #ProtectILCommunitiesAct à #ProtectIllinoisCommunities», a déclaré le représentant de l’État Bob Morgan, un démocrate de Deerfield, dans un tweet. “Depuis la fusillade de masse du 7/4, j’ai passé des mois à rencontrer des victimes, des experts politiques, des dirigeants communautaires et plus encore. Grâce à leurs commentaires et à leurs points de vue, je suis convaincu que cette approche globale s’attaque à la racine de l’épidémie de violence armée et sauvera des vies. »

La proposition démocrate, déposée le dernier jour de la session de veto d’automne de l’Assemblée générale de l’Illinois, n’a pas pu être mise en œuvre avant le retour des législateurs au Capitole en janvier.

Selon la proposition de Morgan, la vente d’armes d’assaut et de fusils semi-automatiques de grande puissance serait interdite dans l’Illinois. Les propriétaires d’armes à feu qui possèdent actuellement de telles armes seraient autorisés à les conserver mais devraient les enregistrer dans les 300 jours et payer des frais de 25 $. Ils ne pouvaient transférer les armes qu’à un héritier, à quelqu’un qui vit et qui les gardera hors de l’État ou à un marchand d’armes à feu agréé par le gouvernement fédéral.

Elle ne s’appliquerait pas aux forces de l’ordre, au personnel militaire et à certains autres membres du personnel de sécurité.

La proposition fait suite à une récente vague de fusillades de masse, dont une à Highland Park lors d’un défilé du 4 juillet et deux au cours de la même semaine dans un Virginia Walmart et une discothèque gay du Colorado qui ont fermé en novembre. En mai, 21 personnes, pour la plupart des enfants, ont été tuées lors d’un fusillade dans une école à Uvalde, Texas.

Après la fusillade au Club Q à Colorado Springs, au cours de laquelle cinq personnes ont été tuées, Le président Joe Biden a appelé le pays promulguer « une interdiction des armes d’assaut pour retirer les armes de guerre des rues américaines ».

“L’idée que nous autorisons toujours l’achat d’armes semi-automatiques est malade. Juste malade », a déclaré Biden le jour de Thanksgiving. “Je vais essayer de me débarrasser des armes d’assaut.”

La fusillade au Club Q a marqué le sixième massacre de novembre, a rapporté l’Associated Press. Au 19 novembre, il y avait eu 523 massacres et 2 727 morts, selon La base de données Associated Press/USA Today sur les massacres aux États-Unis, a rapporté l’AP.

Néanmoins, l’idée de restreindre le type d’armes qui ont été impliquées dans les massacres s’est heurtée à une résistance parmi les défenseurs des droits des armes à feu.

Dans tout l’Illinois, les amateurs d’armes à feu, les organisations et les entreprises contactés par Shaw Local News Network cette semaine n’étaient pas satisfaits de la dernière proposition de Springfield qui resserrerait davantage les restrictions sur les armes à feu dans l’Illinois.

Les partisans de restrictions plus strictes sur les armes à feu ont déclaré qu’il fallait agir maintenant pour empêcher de nouvelles violences par armes à feu.

Bert Irslinger, propriétaire de Second Amendement Sports à McHenry, a déclaré qu’il n’était pas opposé au contrôle des armes à feu en général. Certains contrôles sont nécessaires pour protéger à la fois son entreprise et la communauté des propriétaires d’armes à feu.

Irslinger, cependant, a déclaré qu’il ne pense pas que ce qui est proposé aiderait l’un des problèmes en cours avec la violence armée. Il a souligné un certain nombre de lois existantes qui, selon lui, ne sont pas appliquées aussi strictement qu’elles le devraient.

Bert Irslinger, directeur général de Second Amendement Sports, à l’intérieur de l’armurerie de McHenry, le jeudi 1er décembre 2022. Les démocrates de l’Assemblée législative de l’État ont dévoilé un plan qui interdirait immédiatement la vente d’armes d’assaut et empêcherait la plupart des résidents de moins de 21 ans. d’acheter légalement une arme à feu. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Il a déclaré qu’il considérait la proposition comme une réglementation supplémentaire qui nuira aux propriétaires d’armes à feu respectueux des lois sans résoudre le problème sous-jacent des personnes qui obtiennent des armes illégalement. Il a également souligné la santé mentale comme un problème qui nécessite plus d’attention.

“Il existe déjà de nombreuses règles et réglementations associées aux armes à feu dans l’Illinois”, a déclaré Irslinger. « Celles-ci ne traitent pas de la sécurité publique à la base du [issue].”

Jeff Regmier, propriétaire de Kee Firearms and Training à New Lenox, a déclaré que les gens ne pouvaient déjà pas acheter d’armes d’assaut de qualité militaire dans son magasin et a noté qu ‘”un AR-15 ou un AK n’est pas nécessairement une arme d’assaut”.

Il a dit que les armes qu’il vend n’ont pas les mêmes modifications que celles des militaires.

“Ces réglementations sont déjà en place”, a-t-il déclaré.

Regmier a déclaré qu’il ne croyait pas que la proposition ferait grand-chose pour arrêter le crime et a appelé à davantage d’aide pour lutter contre la maladie mentale.

“Interdire les armes d’assaut ne résoudra aucun crime à Chicagoland”, a déclaré Regmier.

Ed Branch a été associé aux ventes chez Rigler’s Sporting Goods à Rock Falls pendant 21 des plus de 50 ans d’activité. Comme de nombreux autres marchands d’armes à feu, Branch conteste également le terme «fusil d’assaut» et a noté que ce n’est pas autorisé par la loi fédérale.

Les marchands d’armes ne veulent pas voir le genre de violence armée perpétrée avec les armes qu’ils vendent, mais les solutions doivent être “de bon sens”, a-t-il déclaré.

Ed Branch, illustré ici dans une photo d’archive de Shaw Media, a été associé aux ventes chez Rigler’s Sporting Goods à Rock Falls pendant 21 ans, sur les plus de 50 ans d’activité du magasin. Il s’oppose aux modifications proposées dans une mesure déposée à l’Assemblée générale de l’Illinois qui interdirait les armes semi-automatiques de grande puissance. (Alex Pascal)

De nombreux chasseurs utilisent des armes AR-15, et ces armes sont parmi les plus vendues de sa boutique. Les marchands d’armes perdraient “une partie” de leur activité s’ils ne pouvaient plus les vendre, a-t-il déclaré.

Branch a déclaré qu’il trouvait également la disposition visant à porter l’âge FOID à 21 ans “un non-sens”.

“Vous pouvez conduire une voiture à 16 ans. Vous pouvez voter à 18 ans. Vous pouvez faire la guerre à 18 ans, donc je n’y crois pas non plus”, a déclaré Branch à propos de l’exigence d’âge proposée. « Tout est politique. Ils vont utiliser tout ce qui a à voir avec une arme à feu pour faire des gains politiques.

Pendant ce temps, le directeur de l’Illinois State Rifle Association, Richard Pearson, a qualifié la proposition de “dépassement” et a déclaré que lui et d’autres prévoyaient de la combattre “à chaque pas”.

Pearson a déclaré que les mesures de contrôle des armes à feu en général ne servent qu’à retirer les armes à feu des citoyens respectueux des lois, mais pas des criminels. Comme Irslinger, il a déclaré que les lois existantes sur les armes à feu ne sont pas correctement appliquées.

“Les gens doivent comprendre qu’il existe toutes sortes de lois en vigueur pour retirer les armes à feu des criminels, mais ils ne les utilisent pas”, a déclaré Pearson. “Ils ne veulent pas les utiliser parce qu’ils veulent une excuse pour retirer des armes à feu à des gens comme moi.”

Le shérif du comté de Kane, Ron Hain, a déclaré qu’il ne croyait pas que les nouvelles lois auraient un effet sur la violence armée. Il a déclaré que la bonne approche consiste à investir dans des centres correctionnels locaux, des ressources en santé mentale de qualité et «ceux qui font réellement le travail qui fait une différence; alors vous verrez le changement.

“Ceux qui veulent faire du mal trouveront un moyen”, a-t-il déclaré. «Il s’agit de soutenir les ressources en santé mentale et de bonnes tactiques d’application de la loi pour prévenir la violence armée, ainsi que de« voir quelque chose, dire quelque chose ». ”

Certaines autres organisations à l’échelle de l’État ont déclaré qu’elles soutenaient la législation.

Dans un communiqué, Michael Ziri, directeur des politiques publiques chez Equality Illinois, a qualifié le projet de loi de “paquet législatif de bon sens qui réduirait la violence armée et améliorerait la sécurité publique”. Il a déclaré que la communauté LGBTQ était toujours “sous le choc” de la fusillade du Club Q.

Le département américain de la Sécurité intérieure a publié un bulletin mis à jour sur le système consultatif sur le terrorisme pour les membres de la communauté LGBTQ, ainsi que pour les rassemblements publics, les institutions confessionnelles, les écoles, les minorités raciales et religieuses, les installations gouvernementales, les médias et les opposants idéologiques perçus. Il s’agit du septième avis émis depuis janvier 2021 et remplace le bulletin qui a expiré mercredi.

“Les personnes LGBTQ+ dans notre pays et notre État ne sont pas aussi en sécurité que nous le méritons”, a déclaré Ziri. “Bien que nous reconnaissions que les négociations législatives se poursuivront, nous exhortons l’Assemblée générale de l’Illinois et le gouvernement. [JB] Pritzker de prendre des mesures décisives et rapides lors de la session boiteuse pour sauver des vies et faire progresser la sécurité publique de tous les Illinois, y compris les personnes LGBTQ+.

La représentante de l’État démocrate, Suzanne Ness, a déclaré qu’elle n’avait pas encore vu le projet de loi complet et a refusé de commenter la plupart de ses dispositions. Mais Ness a déclaré qu’elle soutiendrait une interdiction des armes d’assaut et a déclaré que c’était quelque chose que les électeurs lui avaient signalé pendant la campagne électorale.

“Les électeurs s’en soucient et ils veulent voir des mesures pour limiter ce type d’armes”, a déclaré Ness.

Ness a également déclaré que l’État devait freiner le flux d’armes entrant illégalement dans l’Illinois en provenance d’autres États. Elle aimerait voir un groupe de travail mis en place pour aider à résoudre ce problème.

“En tant qu’État, nous avons fait du bon travail en mettant en place des mesures de protection concernant les détenteurs d’armes à feu et la manière dont elles sont gérées”, a-t-elle déclaré. “Mais rien de tout cela n’a d’importance si nous avons un flot d’armes entrant illégalement.”

Le résident genevois Steve McHugh, co-responsable de Moms Demand Action for Gun Sense en Amérique, a déclaré que le problème de la violence armée étant multiforme, différentes approches sont nécessaires.

“Et c’est un bon début”, a déclaré McHugh. “Nous félicitons le sénateur d’État Bob Morgan, qui dirige cela, et la représentante Maura Hirschauer et tous les autres qui soutiennent cela, font avancer les choses.”

Chez Second Amendment Sports, qui vend tous les types d’armes à feu légales, y compris les armes de poing, les fusils de chasse, les carabines et les revolvers, il y a généralement un pic d’activité lorsque des conversations autour de la réglementation commencent à avoir lieu, a déclaré Irslinger.

Ces nouveaux achats peuvent également être ciblés en fonction de ce qui est proposé. Une loi qui pourrait faire valoir certaines armes à feu, par exemple, pourrait entraîner une augmentation du nombre d’achats de ces types d’armes à feu.

“Vous verriez probablement un pic d’achat de voitures de sport si, le 1er janvier, le gouvernement interdisait les voitures qui roulaient à plus de 55 mph”, a déclaré Irslinger.

Pourtant, il a déclaré que l’augmentation de l’âge pour obtenir une carte FOID pourrait affecter négativement son entreprise‚ mais la plupart de ses clients ont plus de 21 ans, cela ne représentera donc pas une perte énorme.

Il a donné des exemples de clubs de tir d’écoles secondaires et d’universités, de gens qui se lancent dans la chasse ou de jeunes qui tirent en compétition. Il a dit qu’ils ne pourraient pas acquérir ces armes maintenant.

“En regardant des choses comme celle-ci, il ne s’agit pas seulement de savoir comment cela affectera nous ou notre clientèle, mais nous devons l’examiner comme comment cela affectera-t-il l’industrie”, a déclaré Irslinger.

Pearson a déclaré qu’il s’attend à ce que la législation nuise à l’industrie des armes à feu, notant que la législation est une tentative «d’étouffer tous les aspects de la possession d’armes à feu», ainsi que de stigmatiser ceux qui les possèdent.

Ness n’était pas d’accord avec des commentaires tels que celui de Pearson. Elle a dit qu’elle pense que ceux qui veulent continuer à posséder des armes légalement doivent faire partie de la solution pour empêcher que des armes ne tombent entre de mauvaises mains.

“Si les gens veulent posséder des armes avec moins de restrictions, alors ils feraient mieux de trouver un moyen de gérer le flux d’armes qui tombent entre les mains des mauvaises personnes”, a-t-elle déclaré. “Nous n’avons pas beaucoup de ces discussions parce qu’ils critiquent toute mesure, tout ce qui est fait pour essayer de restreindre l’utilisation des armes à feu.”

Tim Epperson du Shaw Local News Network et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.