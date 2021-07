L’Illinois impose l’histoire de l’Amérique asiatique dans les écoles publiques : TEAACH Act

CHICAGO – Au lendemain d’une année qui a vu les crimes haineux contre les Américains d’origine asiatique augmenter considérablement au milieu de la pandémie de COVID-19, le gouverneur de l’Illinois a signé vendredi une loi exigeant que les écoles publiques enseignent une unité d’histoire des Américains d’origine asiatique – un mouvement selon les experts en éducation est le premier du genre à l’échelle nationale.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a signé la loi Teaching Equitable Asian American Community History (TEAACH), qui prescrit « une unité d’enseignement étudiant les événements de l’histoire d’origine asiatique, y compris l’histoire des Américains d’origine asiatique dans l’Illinois et le Midwest, ainsi que les contributions des Américains d’origine asiatique à faire progresser les droits civiques à partir du 19e siècle. »

Les unités sont requises d’ici la rentrée scolaire 2022-2023.

« Aucun État n’a jamais fait cela », a déclaré Sohyun An, professeur d’éducation élémentaire et de la petite enfance à l’Université d’État de Kennesaw en Géorgie. « C’est un moment décisif dans l’histoire en termes d’enseignement de l’histoire américaine d’origine asiatique dans les écoles K-12. »

Fierté AAPI : L’héritage asiatique et insulaire du Pacifique aide l’Amérique à devenir ce qu’elle doit être

Jenny Han, Sanjay Gupta et Ali Wong :40 auteurs AAPI qui ont fait la liste des best-sellers USA TODAY

La représentante de l’État de l’Illinois, Jennifer Gong-Gershowitz, une sino-américaine de troisième génération qui a coparrainé le projet de loi, a déclaré qu’il « contribuait à créer une compréhension plus inclusive et plus complète de l’histoire américaine pour tous les étudiants de l’Illinois et aidait à lutter contre le racisme et la xénophobie anti-asiatiques. . »

« Pour les 100 000 étudiants américains d’origine asiatique de la maternelle à la 12e année dans l’Illinois, cela garantit qu’ils se voient correctement représentés », a-t-elle déclaré dans un communiqué plus tôt cette année. « L’histoire américaine d’origine asiatique est l’histoire américaine. »

Gong-Gershowitz est devenu ému lors de la cérémonie de signature. Elle a dit que ses grands-parents sont venus aux États-Unis dans les années 1920 et se sont installés à Portland, mais ce n’est qu’à l’école de droit qu’elle a découvert pour la première fois la loi sur l’exclusion des Chinois et l’internement des Américains d’origine japonaise.

« La loi TEAACH garantira que la prochaine génération d’étudiants américains d’origine asiatique n’aura pas besoin de voyager à travers le comté ou d’aller à la faculté de droit pour apprendre quelque chose sur leur héritage », a déclaré Gong-Gershowitz.

La loi TEAACH dans l’Illinois devient loi au milieu d’une poussée nationale pour les études ethniques

Stewart Kwoh, co-fondateur de l’Asian American Education Project, a qualifié le projet de loi de l’Illinois de « mesure législative qui donne le ton ». Environ 10 États envisagent quelque chose de similaire, a-t-il déclaré.

« Il y a un mouvement national pour faire passer une sorte d’études ethniques. Il y a une lutte en termes de comment les études ethniques seront présentées », a déclaré Kwoh. « Les écoles sont obligées de rattraper leur retard. »

Certains États envisagent d’imposer des « programmes d’études ethniques traditionnelles », comme un cours d’un semestre sur l’histoire des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique, a déclaré Kwoh. D’autres se concentrent sur l’intégration de l’histoire américaine d’origine asiatique dans les cours d’histoire américaine existants ou sur l’offre de cours d’enquête plus courts sur divers groupes.

Selon Ting-Yi Oei, directeur du Asian American Education Project, l’Oregon, par exemple, impose une composante d’études ethniques dans toutes les classes, qui intègre le contenu des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique. En Californie, un modèle de programme d’études ethniques a été approuvé par le Board of Education en mars, mais il n’existe aucun plan de mise en œuvre pour l’État dans son ensemble – il doit être déterminé par les autorités éducatives locales, a déclaré Oei.

Les crimes contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19

Les législateurs et les militants réclament depuis longtemps une éducation publique consacrée à l’histoire des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique, mais la poussée a attiré une attention accrue au milieu de l’augmentation des crimes de haine commis contre ces communautés pendant la pandémie de COVID-19.

Le groupe Stop AAPI Hate a recueilli des rapports sur plus de 6 600 incidents haineux – qui incluent à la fois des crimes haineux et des incidents de violence ou de discrimination – entre mars 2020 et mars 2021. Ce mois-là, un homme armé a ouvert le feu sur des spas de la région d’Atlanta, tuant huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique.

Au premier trimestre 2021, il y a eu une augmentation de plus de 164 % des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police dans 16 grandes villes et juridictions par rapport à l’année dernière, selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism à Université d’État de Californie, San Bernardino.

Crimes haineux :Un homme fait face à une accusation de crime de haine après l’attaque d’une femme asiatique dans le quartier chinois de New York

« Une poussée historique » :Les incidents haineux anti-américains d’origine asiatique continuent de monter en flèche malgré la campagne de sensibilisation du public

Au printemps 2020, l’association à but non lucratif Asian Americans Advancing Justice Chicago a répondu à la montée de la violence anti-asiatique en lançant une campagne pour inclure l’histoire des Américains d’origine asiatique dans les écoles, selon Grace Pai, directrice exécutive du groupe.

« Nous avons vu des exemples dans la région de Chicago de personnes harcelées ou attaquées en raison de leur identité perçue, et je pense que tout le monde ressent le besoin de quelque chose comme ça pour s’attaquer à la racine de la violence », a déclaré Pai.

L’association à but non lucratif de Kwoh, l’Asian American Education Project, est issue du groupe Asian Americans Advancing Justice l’année dernière. Le projet propose plus de 50 plans de cours pour les enseignants et a également commencé à organiser des formations gratuites pour les enseignants.

« Je ne me souviens pas avoir jamais entendu parler de personnages historiques américains d’origine asiatique »

Vendredi, lors de la cérémonie de signature, des élèves des écoles publiques de l’Illinois ont parlé de leurs expériences de croissance sans le type de programme que la loi TEAACH vise à fournir.

Kiana Yoshiko Kenmotsu, une Américaine d’origine japonaise et une lycéenne de quatrième génération, a déclaré que sa classe d’histoire américaine de l’AP avait déjà organisé un simulacre de procès sur l’internement d’Américains d’origine japonaise.

« J’étais incrédule lorsque mes camarades de classe croyaient fermement que mon grand-père vétéran de la guerre de Corée, mon grand-oncle du 442e Régiment et des milliers d’Américains innocents étaient à juste titre incarcérés », a déclaré Kenmotsu.

« Je ne me vois presque jamais représenté » :Un nouveau documentaire met en lumière les mères asiatiques et les enfants LGBTQ

Jamais dit :L’histoire complète des Américains de couleur n’a jamais été racontée. Un nouveau projet USA TODAY vise à combler les lacunes

Laura Houcque Prabhakar, ancienne élève et maintenant enseignante dans les écoles publiques de l’Illinois, a déclaré qu’elle n’avait pas pu en apprendre davantage sur l’histoire de sa famille à la maison « en raison du traumatisme des réfugiés ». Avec peu de sens de l’histoire pour aider à fonder son identité, Houcque Prabhakar a déclaré à un jeune âge qu’elle avait du mal avec ce que cela signifiait d’être américain d’origine asiatique.

« Je ne me souviens pas avoir entendu parler de personnages historiques américains d’origine asiatique ou de réfugiés d’Asie du Sud-Est comme ma propre famille, qui ont survécu au génocide des Khmers rouges. Ce dont je me souviens, c’est d’avoir ressenti un manque de fierté pour mon héritage », a déclaré Houcque Prabhakar, un leader communautaire avec l’Association cambodgienne de l’Illinois.

Elle a ajouté : « La mise en œuvre de ce projet de loi nous aidera à prendre des mesures concrètes pour reconnaître l’humanité et la diversité de nos communautés historiquement exclues.

Le projet de loi de l’Illinois intervient après que le président Joe Biden a signé en mai la loi COVID-19 sur les crimes de haine, qui vise à accélérer l’examen des crimes de haine liés à la pandémie et à octroyer des subventions aux États pour améliorer la déclaration des crimes de haine. La représentante Grace Meng, DN.Y., a rédigé la législation.

Suivez la journaliste de Breaking News Grace Hauck sur Twitter à @grace_hauck.