L’Illinois et le Michigan annoncent un effort conjoint pour empêcher la carpe asiatique d’entrer dans les Grands Lacs – Shaw Local

Les gouverneurs de l’Illinois et du Michigan ont annoncé jeudi un accord pour protéger les Grands Lacs des espèces envahissantes de carpes asiatiques.

L’accord intergouvernemental permet à l’Illinois d’utiliser jusqu’à 8 millions de dollars de fonds du Michigan pour soutenir la phase d’ingénierie et de conception de pré-construction du projet d’écosystème de Brandon Road, selon un communiqué de presse.

Le projet installerait des technologies en couches, notamment une barrière électrique, un son sous-marin, un rideau de bulles d’air et un sas de rinçage conçu pour empêcher les carpes envahissantes de se déplacer tout en permettant le passage des barges.

L’État a déclaré que l’écluse et le barrage de Brandon Road, près de Joliet, sont un «point de pincement» critique pour garder la carpe à grosse tête, argentée et noire, l’espèce de carpe asiatique envahissante la plus préoccupante, hors des Grands Lacs.

« Les Grands Lacs sont une ressource naturelle inestimable qui soutient les moyens de subsistance de milliers d’Illinois et attire des visiteurs du monde entier », a déclaré le gouverneur JB Pritzker dans le communiqué. « La protection des lacs est une priorité absolue pour mon administration, c’est pourquoi j’ai inclus le financement des efforts d’atténuation de la carpe asiatique dans mon plan d’immobilisations bipartisan Rebuild Illinois. »

La législature de l’Illinois a adopté le plan d’investissement massif Rebuild Illinois de Pritzker en 2019.

Cet effort s’ajoute à un accord distinct que l’État de l’Illinois a signé avec le US Army Corps of Engineers pour la conception initiale de Brandon Road.

« Depuis longtemps dans la planification, nous sommes ravis d’avoir enfin mis ces accords en action, ce qui nous permet de faire passer le projet à ses prochaines étapes, la planification et la conception, et, finalement, la construction », a déclaré la directrice du département des ressources naturelles de l’Illinois, Colleen Callahan, dans La version. « Bien que le processus en soit encore à ses débuts, nous sommes ravis de faire partie de ce partenariat et sommes impatients de partager des mises à jour avec d’autres États des Grands Lacs et provinces canadiennes tout au long du processus de conception.

L’État a déclaré que si les espèces de carpes envahissantes atteignaient les Grands Lacs, cela pourrait avoir des «effets drastiques» sur la pêche de 7 milliards de dollars de la région, la navigation de plaisance de 16 milliards de dollars et d’autres industries touristiques, les propriétaires fonciers, les amateurs de loisirs et d’autres personnes dépendant des lacs.

Une barrière électrique, qui a été installée dans la voie navigable près de Romeoville en 2002 pour empêcher les carpes d’entrer et de sortir des Grands Lacs, a depuis été complétée par deux autres barrières. Une quatrième barrière plus puissante sur le site devrait être opérationnelle plus tard cette année.

Les pêcheurs commerciaux ont également travaillé avec l’État pour attraper et retirer la carpe.