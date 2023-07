L’Illinois est le premier État à éliminer la «pénalité sur la pauvreté» sous caution en espèces au milieu des débats sur la justice pénale

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – L’Illinois est devenu le premier État du pays à éliminer la caution en espèces comme condition de libération provisoire de prison mardi lorsque la Cour suprême de l’État a confirmé la constitutionnalité de la loi l’abolissant.

La décision 5-2 annule l’opinion d’un juge du comté de Kankakee en décembre selon laquelle la loi violait la disposition de la constitution selon laquelle « toutes les personnes doivent être libérées sous caution par des cautions suffisantes ». La juge en chef Mary Jane Theis, écrivant pour la majorité, a décrété que la loi respecte l’équilibre de la constitution entre les droits des victimes et ceux des accusés.

Les partisans de l’élimination de la caution en espèces la décrivent comme une sanction contre la pauvreté, suggérant que les riches peuvent payer leur sortie de prison pour attendre leur procès tandis que ceux en détresse économique – en particulier les personnes de couleur – doivent s’asseoir derrière les barreaux. Une augmentation de la criminalité à l’ère de la pandémie a stimulé les débats sur les réformes de la caution.

Alors que d’autres États et municipalités ont adopté des modifications à la caution en espèces, notamment le New Jersey, l’Illinois est le premier à l’abolir. Au lieu de cela, les juges peuvent décider qu’un accusé représente une trop grande menace pour la communauté pour permettre sa libération, ou que l’accusé peut être libéré avec des conditions telles qu’éviter tout contact avec une personne en particulier ou ne pas visiter un certain endroit, selon le Bail Project.

Les critiques ont fait valoir que la caution est un moyen séculaire de s’assurer que les accusés libérés de prison se présentent aux procédures judiciaires. Ils avertissent que les criminels violents seront libérés dans l’attente de leur procès, ce qui leur donnera le droit de commettre d’autres crimes.

L’abolition de la caution faisait partie d’une vaste refonte de la justice pénale adoptée en 2021, connue sous le nom de loi SAFE-T. C’était un élément du programme révolutionnaire des «quatre piliers» du Caucus législatif noir de l’Illinois, approuvé dans le but d’améliorer la vie des communautés marginalisées à la suite des meurtres par la police de George Floyd et d’autres l’année précédente.

Un juge du comté de Kankakee, statuant sur une action en justice intentée par les procureurs et les shérifs de l’État du comté, a conclu que parce que la constitution mentionne la « caution », il faudrait un amendement constitutionnel approuvé par les électeurs pour effectuer un tel changement.

Theis a répliqué dans son opinion sur l’affaire, connue sous le nom de Rowe c. Raoul, selon laquelle la constitution « n’exige pas que la caution monétaire soit le seul moyen de s’assurer que les accusés comparaissent pour les procès ou le seul moyen de protéger le public ».

Theis a déclaré que la charte « crée un équilibre » entre les droits des accusés et des victimes et que la loi abolissant la liberté sous caution « énonce des procédures proportionnées à cet équilibre ».

Lorsque la Cour suprême a reçu l’appel direct du tribunal local, elle a arrêté la mise en œuvre prévue de la loi le 1er janvier 2023. Theis a ordonné qu’il prenne effet dans 60 jours, le 18 septembre.

Le gouverneur JB Pritzker, en mission commerciale au Royaume-Uni, a salué une « transition vers un Illinois plus équitable et plus juste ».

« Nous pouvons maintenant aller de l’avant avec une réforme historique pour garantir que la détention provisoire soit déterminée par le danger qu’un individu représente pour la communauté plutôt que par sa capacité à payer sa sortie de prison », a déclaré le démocrate dans un communiqué.

Le juge David K. Overstreet a exprimé sa dissidence, arguant que la loi viole la Charte des droits des victimes d’actes criminels de la constitution, que les électeurs ont ajoutée en 2014. Il a déclaré qu’elle donne aux victimes le droit « d’avoir leur sécurité et la sécurité de leur famille, prises en compte dans le refus ou la réparation ». le montant de la caution. » Changer cela nécessite l’approbation des électeurs, pas seulement un décret législatif.

Le procureur de l’État du comté de Kankakee, Jim Rowe, le principal plaignant dans le procès, a qualifié la décision de « terriblement préjudiciable à la sécurité publique », mais s’est engagé à la respecter. Un autre plaignant, le shérif du comté de Kankakee, Michael Downey, a noté que la décision était divisée selon les partis.

« Cette opinion enhardira encore plus les criminels, ce que semble vouloir notre gouverneur », a déclaré Downey.

Le New Jersey a essentiellement éliminé la caution en espèces en 2014, la remplaçant par un processus d’évaluation des risques qui mesurait le danger potentiel pour la communauté qu’un accusé représentait s’il était libéré. Mais il existe des cas où la caution en espèces est toujours autorisée, comme c’est le cas dans d’autres États qui ont réduit la pratique, comme New York et l’Alaska.

Au printemps 2020, la Commission de la Cour suprême de l’Illinois sur les pratiques avant le procès a fermement approuvé la réforme de la caution, notant qu’elle a conclu qu’un accusé qui ne peut pas se permettre une caution voit sa vie se dégrader en quelques jours – perte d’emploi, perte de la garde des enfants, problèmes de santé sans accès aux médicaments.

De plus, la commission a constaté qu’elle avait tendance à générer de faux accords de plaidoyer. Les accusés expliquent que plaider pour une infraction de niveau inférieur les fait sortir de prison plus tôt.

Rejoindre Theis à son avis étaient les juges P. Scott Neville Jr., Joy V. Cunningham et Elizabeth M. Rochford. La juge Mary K. O’Brien était spécialement d’accord avec sa propre opinion.

La juge Lisa Holder White a rejoint Overstreet dans sa dissidence.

John O’connor, Associated Press