L’Illinois élit le démocrate Eric Sorensen au siège de la Chambre des États-Unis

CHICAGO (AP) – Une course sur le champ de bataille entre débutants visant à occuper le siège de la représentante américaine à la retraite Cheri Bustos dans le 17e district de l’Illinois a basculé en faveur du démocrate Eric Sorensen, ce qui représente une victoire clé pour le parti alors qu’il tente de garder le contrôle du Congrès.

Sorenson, un météorologue de Rockford, a battu la républicaine Esther Joy King, une avocate qui sert dans la réserve de l’armée, lors des élections de mardi. Le district du nord-ouest de l’Illinois s’étend de Rockford au nord à Peoria et Bloomington au centre de l’Illinois. L’Associated Press a appelé la course serrée jeudi.

L’État a perdu l’un de ses 18 sièges à la Chambre après le recensement de 2020, et les démocrates, qui contrôlent le gouvernement de l’État et le redécoupage dans l’Illinois, ont été repoussés pour les nouvelles cartes par les républicains et au-delà. Le redécoupage s’est avéré un succès pour les démocrates, qui sont passés à une domination de 14-3 contre 13-5 auparavant dans la délégation de l’État à Washington. Les deux sénateurs américains de l’État sont également des démocrates, Dick Durbin et Tammy Duckworth, qui ont facilement été réélus mardi.

Sorensen, dont le slogan de la campagne était “Prévoir un avenir radieux pour l’Illinois”, a déclaré qu’il se concentrerait sur la lutte contre l’inflation et le renforcement des droits reproductifs au cours de son premier mandat au Congrès.

Il sera la première personne LGBTQ à représenter l’Illinois au Congrès, selon le LGBTQ Victory Fund, une organisation qui travaille à augmenter le nombre d’élus LGBTQ.

“Cet endroit est spécial et il sera représenté par quelqu’un qui a passé presque toute sa vie à vivre, travailler et s’engager activement dans notre communauté ici, et s’assurera que notre communauté a une place à la table”, a-t-il déclaré via la campagne déclaration.

Sorensen a appelé à des efforts bipartites pour réduire les coûts de la nourriture, des soins de santé et du gaz, et dit qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe v. Wade, qui a invalidé la protection constitutionnelle de l’avortement. L’avortement sûr et légal est un droit reproductif et constitue une question de santé entre une femme et son médecin, selon Sorensen.

King, qui est venue à quelques points de pourcentage de l’éviction de Bustos en 2020, se décrit comme “sans vergogne pro-vie”.

Dans une déclaration de concession mercredi, elle a souhaité bonne chance à Sorensen dans le rôle, ajoutant: “J’espère qu’il mettra les besoins de ce district au-dessus de son idéologie personnelle au Congrès parce que le peuple le mérite.” ___

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Claire Savage, Associated Press