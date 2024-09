L’Illinois du Nord contre Notre Dame est ce qui fait du football universitaire plus qu’une simple NFL

Les joues de Thomas Hammock, l’entraîneur de Northern Illinois, étaient trempées de quelques-unes des larmes les plus heureuses de sa vie. Il était baigné de joie immense d’avoir mené son alma mater à la plus grande victoire de l’histoire de l’école.

Son nez coulait sous l’emprise de l’orgueil. Ce n’était pas joli, mais c’était beau.

C’était du football universitaire.

« Tous ces gars qui ont fait partie de notre programme ont traversé des hauts et des bas et continuent de se battre. C’est comme s’ils étaient mes enfants. Je suis heureux de l’adversité. Ils ont persévéré, quelle que soit la situation », a-t-il déclaré. « Je ne pourrais pas être plus fier. »

« ILS Y ONT CRU. » Le coach de Northern Illinois, Thomas Hammock, a parlé avec son cœur après une incroyable défaite contre Notre Dame. @NIU_Football pic.twitter.com/pFrS5ok5U7 — NBC Sports (@NBCSports) 7 septembre 2024

Lorsque les outsiders de 28,5 points ont terminé leur voyage en bus de 2 heures et demie vers DeKalb, dans l’Illinois, après avoir battu Notre Dame, classé n° 5, une foule de fans les attendait dans le noir pour les accueillir.

Les HUSKIE FAITHFUL ont réservé un accueil chaleureux aux chiens hier soir !! Merci à tous les fans‼️#MONTER | #LaFaute 🦴🏴‍☠️ pic.twitter.com/HBWVctBovO — NIU Football (@NIU_Football) 8 septembre 2024

En regardant les conséquences du résultat le plus marquant du week-end, je me suis rappelé pourquoi c’est mon sport préféré depuis des décennies. J’aime la NFL, le sport le plus populaire aux États-Unis. Mais j’adore le football universitaire. J’ai grandi avec ça.

Pour moi, la différence entre les deux a été cristallisée par les Huskies de Hammock et tout ce qu’ils ont vécu : chaque week-end, une équipe joue un match dont les joueurs se souviendront toute leur vie.

Samedi également, un botteur de première année nommé Kyle Konrardy – qui n’avait jamais tenté de coup de pied à l’université – a renversé la situation de tout l’État de l’Iowa en marquant un field goal de 54 yards qui a permis à l’Iowa State de prendre la tête de l’Iowa pour seulement la deuxième fois en une décennie.

Au cours de la première semaine, Vanderbilt, souvent déprimé, a mis fin à une série de 10 défaites consécutives en intimidant Virginia Tech, candidate aux éliminatoires du football universitaire, et en survivant à une remontée furieuse avec une victoire en prolongation. Cela a déclenché une vague de coups de poing, de câlins et de « Je t’aime » alors que la ligne de touche se répandait sur le terrain.

Ce moment 🥹 pic.twitter.com/wCH8nyNDvZ — Vanderbilt Football (@VandyFootball) 1er septembre 2024

Et lors de la semaine 0, Georgia Tech s’est envolée pour l’Irlande et a battu le programme le plus fier de sa conférence, Florida State, qui avait obtenu un score de 13-0 la saison dernière en route vers un titre ACC. Cela peut signifier plus pour les joueurs en compétition, mais tout cela signifie aussi beaucoup pour les fans et les anciens qui regardent à travers le pays et le monde.

Northern Illinois s’est engagé à jouer ce que l’on appelle communément dans le football universitaire un « match payant », en gagnant 1,4 million de dollars pour l’expérience de jouer sur l’un des terrains les plus sacrés du sport et, vraisemblablement, de perdre. Parfois, cependant, des matchs comme ceux-ci ne se déroulent pas comme les architectes du contrat l’avaient prévu.

Peu importe ce qui se passera cette saison ou pour le reste du parcours de Hammock à NIU, la réalité est la suivante : dans des décennies, les gens parleront encore du moment où leurs Huskies bien-aimés sont entrés dans le stade de Notre Dame, ont botté un field goal de 35 yards pour gagner et ont bloqué une prière de 62 yards pour sceller la victoire.

Au cours des cinq dernières années, le football universitaire a rapidement évolué (certains diraient qu’il a régressé) vers quelque chose de différent de ce dont ceux d’entre nous qui ont grandi avec ce sport sont tombés amoureux.

La composition des conférences n’est pas naturelle, les plaques tectoniques sont déplacées par des mouvements insensés, motivés par des contrôles de chaînes de télévision, au détriment de la tradition, de l’expérience des athlètes et de l’identité régionale, autrefois la signature du sport.

Les athlètes ont enfin la liberté, méritée depuis longtemps, de gagner de l’argent grâce à leur nom, leur image et leur ressemblance, mais comme le sport a dû être entraîné dans un paysage plus équitable par les tribunaux, cette nouvelle liberté a également signifié que la gestion des effectifs est plus difficile que jamais, et pour l’instant, le lien des joueurs avec leur campus est plus ténu que jamais.

La NCAA est empêtrée dans une série interminable de procès antitrust qui risquent de continuer à remodeler le sport universitaire.

L’an dernier, les revenus sportifs de l’Illinois du Nord ont atteint un peu plus de 22 millions de dollars. Les leaders du pays dans cette course particulière – Ohio State et Texas – ont généré des revenus plus de 10 fois supérieurs.

Les Huskies ont un collectif appelé Boneyard Victor E., et bien que les chiffres exacts soient difficiles à obtenir, on peut supposer sans risque qu’aucun joueur de Northern Illinois ne sera présent. pour 20 millions de dollars comme Ohio State ou même 12 millions de dollars comme Florida State.

Les écoles comme NIU, où le Huskie Stadium peut accueillir 28 211 joueurs contre 77 622 au Notre Dame Stadium, sont souvent impuissantes lorsque les grandes écoles voient des joueurs exceptionnels au cinéma dans des ligues comme la Mid-American Conference de NIU et offrent un chèque que ces écoles ne peuvent égaler pour rejoindre la liste d’un sang plus bleu.

L’effectif de Hammock n’a pas été épargné. La Floride a récupéré le défenseur de pointe de la NIU, George Gumbs. Louisville a récupéré le pivot Pete Nygra.

NIU a quand même battu Notre Dame au tableau d’affichage et sur la ligne de mêlée.

Ce sont de nouvelles réalités auxquelles les programmes des conférences de niveau inférieur doivent faire face. L’écosystème essentiellement statique du sport du siècle dernier s’est rapidement transformé en une chaîne alimentaire impitoyable, et ceux de la moitié inférieure doivent en subir les conséquences. Ce ne sont pas seulement les joueurs : les bons entraîneurs en chef des petits programmes partent pour des postes de coordonnateurs dans des programmes mieux financés, voyant souvent un chemin plus clair vers leurs propres rêves.

Peut-être que des moments comme ceux que nous avons vus au cours des deux premières semaines seront plus rares, car il devient plus difficile pour les écoles en dehors des quatre conférences puissantes de conserver leurs meilleurs joueurs et d’embaucher de bons entraîneurs.

Je ne le pense pas. J’espère que non.

L’un des secrets du football universitaire est que les joueurs en bas du classement travaillent généralement aussi dur que ceux en haut. Ils sont peut-être moins doués en taille ou en compétences, moins bien encadrés ou disposent de moins de ressources pour maximiser leurs capacités.

Mais ils travaillent dur. Et ils le font sans aucune promesse que cela va payer avec un moment comme celui dont les Huskies ont pu profiter samedi.

Alors, quand ce travail porte ses fruits et que tout le monde le voit ? Quand un moment comme celui que nous avons vu samedi arrive sans prévenir ? Cela m’émeut. Je pense que cela vous émeut aussi.

C’est pourquoi tous les Américains qui ont un micro veulent parler à Hammock, l’entraîneur de 43 ans qui en est à sa sixième saison à NIU, après le choc de samedi. Il a gagné un peu plus de 677 000 $ la saison dernière pour travailler aussi dur que l’entraîneur de Notre Dame Marcus Freeman, qui a gagné plus de 6,5 millions de dollars en 2022.

Les larmes de Hammock ont ​​fait écho chez tous ceux qui les ont vues. Comment ne pas le faire ? Il y a tellement de choses ordinaires dans notre vie quotidienne. Beaucoup sont artificielles.

Ce que le nord de l’Illinois a fait était extraordinaire. C’était authentique.

C’était beau.

C’était du football universitaire.

