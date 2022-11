L’Illinois doit tenir compte des avertissements du monde des affaires – Shaw Local

En 2011, Doug Oberhelman, alors PDG de Caterpillar, a écrit une lettre au gouverneur de l’époque. Pat Quinn avertit que les politiques commerciales de l’Illinois finiraient par forcer des entreprises comme la sienne à quitter l’Illinois.

« En bref, alors que Caterpillar et la plupart des autres entreprises cherchent à implanter une nouvelle usine aux États-Unis, l’Illinois n’est pas en lice pour de tels projets. Il ne doit pas en être ainsi. … Je veux rester ici. Mais en tant que dirigeant de cette entreprise, je dois faire ce qui est bon pour Caterpillar lorsque je décide où investir », a écrit Oberhelman.

Nous connaissons la suite de l’histoire. Ces avertissements ont été ignorés et cette année, Caterpillar a annoncé que l’entreprise déménageait au Texas. D’autres entreprises, dont Tyson, Citadel, Boeing, FTX et Highland Ventures, ont également annoncé qu’elles quittaient l’Illinois.

C’est simple. De mauvaises politiques conduisent à de mauvais résultats. Par exemple, notre gouverneur a bloqué l’économie pendant la pandémie. Nous avons perdu d’innombrables petites entreprises à cause de ses actions. Il va falloir beaucoup de temps pour se remettre de sa mauvaise décision de fermer les petites entreprises, car environ 14 % des emplois perdus en raison des fermetures ne sont pas encore revenus.

Notre État continue de diminuer en population. Nous avons perdu de la population au cours des huit dernières années consécutives. L’Illinois a perdu 113 776 personnes entre le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2021, selon les données du recensement américain. Pour la perspective, cela équivaut à perdre toute la population de la ville de Springfield en l’espace d’un an. Considérez qu’aucun autre État du Midwest n’a perdu plus de 17 000 personnes au cours de la même période.

Nous perdons des entreprises. Nous perdons des gens. Que font nos dirigeants à ce sujet ?

La réponse est, pas une chose. Ils n’aborderont même pas la question.

Les démocrates et divers membres des médias adorent qualifier mes collègues du sud de l’État et moi d'”extrémistes”, mais la vérité est que nous nous sommes présentés aux élections parce que les dirigeants actuels de notre État ne pouvaient pas gérer un stand de limonade, encore moins un État de la taille de l’Illinois. Nous payons des impôts parmi les plus élevés du pays, et tout ce que nous devons prouver, ce sont de mauvaises routes, des écoles défaillantes, des parcs d’État en ruine et des agences d’État gérées de manière incompétente. N’oubliez pas tous les sénateurs et représentants d’État démocrates qui sont accusés de corruption – oui, de corruption – du genre que nous avons appris à l’école primaire.

Nos impôts sont trop élevés. Les politiques énergétiques de l’État rendent les services publics trop élevés. Nous avons trop de réglementations commerciales et nos coûts d’indemnisation des accidents du travail sont parmi les plus élevés du pays. Nous resterons incapables de rivaliser avec les États voisins tant que nous continuerons d’ignorer les préoccupations des milieux d’affaires. Nous pouvons résoudre ce problème. Nous avons juste besoin de la volonté politique pour y arriver.

L’Illinois est situé au centre du pays. Il n’y a aucune raison pour que l’Illinois perde des entreprises. Un mauvais leadership a créé un environnement commercial hostile, contre lequel la communauté des affaires nous met en garde depuis des années. Si nous voulons devenir une destination d’emplois et d’opportunités, nous devons tenir compte des avertissements des créateurs d’emplois et adopter de meilleures politiques. Faire la même chose que nous avons toujours fait ne produira que les mêmes résultats ratés et plus de gros titres sur les départs d’entreprises.

Il est temps pour les démocrates et les républicains de travailler ensemble pour ramener des emplois et des opportunités dans l’Illinois, et cela ne peut pas arriver assez vite.

• Le représentant d’État Chris Miller, R-Robinson, représente le 110e district. Il est joignable au www.ilhousegop.org/millercontact.