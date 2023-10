L’Illinois a été à l’avant-garde nationale des solutions d’énergie propre au cours des cinq dernières années, plus récemment avec la promulgation de la loi de 2022 sur le crédit d’impôt pour le remplacement des carburants à l’hydrogène, qui a contribué à garantir la participation de l’Illinois à la subvention fédérale d’un milliard de dollars récemment annoncée pour créer un pôle régional de l’hydrogène. Et tandis que l’Illinois et le reste du pays s’orientent vers des objectifs énergétiques plus propres, la prochaine étape de cette évolution vers une énergie propre nécessite que notre État tire parti de sa riche expertise en matière de production d’énergie nucléaire et mette fin au moratoire arbitraire sur la construction qui dure depuis près de quatre décennies. de nouveaux réacteurs nucléaires.

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris

Au cours de la session législative du printemps 2023 de l’Assemblée générale, j’ai déposé un tel projet de loi, le projet de loi 76 du Sénat. Après de solides négociations, il a reçu un large soutien bipartisan dans les deux chambres. Cette législation devait ouvrir la voie à la prochaine phase de la nouvelle ère de production d’énergie de notre État et susciter la croissance économique et les opportunités de gestion de l’environnement.

Plus précisément, la législation a été conçue pour ouvrir la porte aux petits réacteurs nucléaires modulaires, une source d’énergie propre modernisée, fiable et stable, capable de répondre aux demandes énergétiques de notre État, y compris celles des secteurs industriels qui nécessitent des niveaux élevés d’énergie constante, tout en réduisant globalement émissions. Grâce à leur taille compacte et leur conception modulaire, les SMR offrent des délais de construction réduits, des avantages en termes de coûts, des protocoles de sécurité améliorés et une accessibilité améliorée aux communautés auparavant exclues de l’énergie nucléaire.

De plus, cette législation offre une chance sans précédent de favoriser la prospérité économique en créant des emplois hautement qualifiés dans divers secteurs, de la construction et de l’exploitation des PRM à la maintenance à long terme. Ces investissements renforceront nos économies locales, assureront la stabilité de l’emploi, soutiendront les entreprises locales et augmenteront l’assiette fiscale, renforçant ainsi le financement des écoles locales.

Au-delà de leurs capacités énergétiques, les PRM offrent la possibilité de réutiliser des centrales à combustibles fossiles hors service, de donner une nouvelle vie aux sites et de passer de sources à forte intensité de carbone à des alternatives plus propres. De plus, l’un des plus grands avantages des SMR par rapport aux autres solutions d’énergie propre est le fait qu’ils peuvent facilement être connectés à l’infrastructure des services publics de l’État. Cette commodité permettrait non seulement d’économiser de l’argent aux contribuables de l’Illinois, mais accélérerait la transition énergétique de l’Illinois, car les sociétés de services publics n’auraient pas à reconstruire leurs infrastructures.

Malheureusement, le gouverneur a choisi d’opposer son veto au projet de loi 76 du Sénat au cours de l’été. Cela a créé la possibilité d’une dérogation au veto lors de la prochaine session de veto d’automne de l’Assemblée générale, qui doit commencer la semaine prochaine.

Bien que je soutienne la demande d’un vote prioritaire et que je crois que ce vote serait couronné de succès si les leaders du Sénat et de la Chambre le permettaient, j’ai également déposé une nouvelle facture pour répondre aux préoccupations du gouverneur.

La réalité est que l’Illinois ne peut pas continuer à permettre le maintien d’un moratoire obsolète alors que d’autres États à travers le pays adoptent de manière agressive une technologie nucléaire avancée. Si l’Illinois ne s’adapte pas à l’ère énergétique moderne, nous perdrons tout avantage nucléaire dont nous jouissons actuellement.

L’adoption de la technologie nucléaire avancée en annulant le veto du projet de loi 76 du Sénat ou en adoptant le projet de loi 2591 du Sénat lors de la prochaine session de veto démontrera l’engagement de l’Illinois envers l’industrie nucléaire, la préservation de l’environnement et la sauvegarde des économies locales pour les générations à venir. .

La sénatrice d’État Sue Rezin, R-Morris, représente le 38e district sénatorial de l’Illinois, qui comprend tout ou partie des comtés de Bureau, DeKalb, Grundy, Kendall, La Salle, Putnam et Will. Elle est la leader républicaine adjointe au Sénat de l’Illinois.